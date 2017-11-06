Впервые за десять лет производство электроэнергии превысило потребление

Ключевые слова электроэнергия | электричество

Впервые за десять лет за 12 месяцев по порядку в Латвии произведено больше электроэнергии, чем потреблено - местное производство составило 101% от потребления, рассказала агентству ЛЕТА представитель "Аугстсприегума тиклс" Айя Икстена.

"Исторически во время весеннего паводка и в другие месяцы года в латвийской энергосистеме образуется излишек - электроэнергия больше экспортируется, чем импортируется. На увеличение производства электроэнергии в сентябре повлияла высокая выработка на электростанциях, нетипично большое количество осадков и связанное с ним повышение уровня воды в Даугаве", - рассказала Икстена. По сравнению с сентябрем прошлого года в этом году в сентябре выработка электростанций выросла в 4,1 раза.

В сентябре местное производство покрывало потребление на 93%, что на 45 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Местные источники электроэнергии произвели 533 745 мегаватт-часов, что на 35% больше, чем в августе, и в два раза больше, чем годом ранее

Много электричества производилось также в ноябре и декабре 2016 года - на 42% и 37% больше, чем в аналогичные месяцы 2015 года.