За два года Латвия приняла 65% беженцев от квоты, но санкций не будет

Ключевые слова беженцы

В сентябре завершается двухлетний срок, по итогам которого Латвия, согласно директивам ЕС, должна была принять 531 искателя убежища. Латвия в сумме приняла 346 беженцев (65% от общей квоты), но санкции ей не грозят, сообщает агентство LETA со ссылкой на МВД.

Согласно программе ЕС по перемещению беженцев, принятой в 2015 году, в Латвию с сентября 2015-го за два года должен был переселиться 531 человек: 295 — из Греции, 186 — из Италии и еще 50 — из лагерей для беженцев Турции.

В управлении по делам гражданства и миграции пояснили, что работа по выполнению обязательств будет продолжаться, несмотря на завершение определенного ранее двухлетнего срока.

В целом за два года Латвия приняла 346 беженцев, что составляет 65 процентов от квоты. По программе перемещения до 1 сентября статус беженца получили десять лиц, альтернативный статус — 302 человека. Также отмечается, что 150 беженцев — это дети.

После того, как прибывшие в Муцениеки люди получают статус беженца, управление по делам гражданства и миграции перестает за ними следить — этим начинают заниматься другие органы. В управлении отмечают, что в июле Еврокомиссия приняла решение продлить программу переселения и после 26 сентября — из Италии и Греции продолжится вывоз беженцев в страны ЕС, которые не выполнили свои обязательства.

Учитывая количество беженцев, принятое Латвией за два года, санции государству не грозят, но стране надо выполнять указания ЕК и продолжать прием искателей убежища. По словам министра Внутренних дел Рихарда Козловскиса, "не будет такого, что 26 сентября будет переступлена черта и те страны, которые не выполнили обязательства, получат штраф. Латвия максимально старается придерживаться взятому курсу, при этом последнее слово по вопросу о перемещении лиц остается за учреждениями безопасности", — акцентировал министр.

Козловскис указал, что большая часть иностранных граждан, получивших убежище в Латвии, в поисках лучшей жизни покинули нашу страну, а учреждения Латвии не правомочны ограничивать их свободу перемещения. Этим летом Латвия получила несколько запросов от Германии по возврату лиц. Технически это проявилось так, что люди возвращались в Латвию, где их допрашивали пограничники. Если беженцы не совершали преступлений, то их дальнейшую свободу перемещения нельзя было ограничивать, однако со временем лица теряют соцподдержку, предоставленную Латвией.

"Конечно, если есть легальная работа в Германии, то нет проблем продолжать там пребывать", — добавил Козловскис. Он сказал, что в Германии образовалась большая коммуна граждан из стран Ближнего Востока, поэтому появление новых беженцев именно там — неизбежный факт.

Министр выразил мнение, что люди по своей сущности предпочитают лучшие места для жизни, поэтому, если сравнивать Латвию и Германию, то выбор будет в пользу последней. "Но я полагаю, что если человек бежит от войны, то ему надо быть заинтересованным для интеграции. Есть разные люди, и есть положительные примеры того, когда получившие статус беженца учат латышский язык и находят работу в Латвии. Государство не может заставить интегрироваться. Если человек не заинтересован социально влиться в местное общество, то силовой метод не поможет", — сказал он.

"Латвия не может решить всех проблем искателей убежища. У Эстонии тоже сначала был удачный старт, однако теперь оттуда иностранцы уезжают", — заметил министр.