За два года Латвия приняла 65% от установленного количества беженцев

Ключевые слова беженцы

В сентябре заканчивается установленный двухлетний срок для выполнения квоты на беженцев, и Латвия приняла в этот период 65% от установленного количества, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве внутренних дел.

Санкции за невыполненные обязательства Латвии не грозят.

По программе перемещения ЕС Латвия в 2015 году солидарно с другими странами обязалась в течение двух лет принять 531 человека - 295 из лагерей беженцев в Греции, 186 из Италии и 50 из Турции.

В Управлении по делам гражданства и миграции (УДГМ) агентству ЛЕТА сообщили, что работа над выполнением обязательств продолжится, несмотря на окончание срока.

Латвия приняла 346 из 531 ищущих убежища. До 1 сентября статус беженца получили десять человек, альтернативный статус - 302. 150 из получивших статус - дети.

В июле Еврокомиссия опубликовала доклад о прогрессе в реализации схем перемещения лиц, в котором говорится, что процесс нужно продолжать и после 23 сентября.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис также подтвердил, что обязательства по приему беженцев остаются. Он добавил, что большинство беженцев покинули Латвию в поисках лучшей жизни, и латвийские учреждения не имеют права ограничивать свободу их перемещения.

Летом было получено несколько запросов на возвращение из Германии. Если человек не совершил преступлений, дальнейшая свобода передвижения ему не ограничивается, но социальную поддержку Латвии он со временем теряет.