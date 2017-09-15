За год свинина подорожала на 14,3%

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В июне этого года в Латвии стоимость свинины в среднем была выше на 14,3%, чем год назад, сообщает Министерство земледелия.

В свою очередь в ЕС в июне этого года стоимость свинины в среднем была выше на 16,7%, чем год назад. Значительнее всего цены на свинину выросли в Германии (на 26,9%), в Эстонии (на 14,3%), в Литве (на 19,3%), в Польше (на 19%) и в Дании (на 16,1%).

В июне этого года стоимость свиной туши в Латвии составляла 183,25 евро за 100 кг, в Литве - 182,94 евро за 100 кг, в Эстонии - 161,83 евро за 100 кг, а в среднем по ЕС - 176,68 евро за 100 кг.

Как указывают в Минземледелия, ЕС по-прежнему сохраняет статус крупнейшего экспортера свинины в мире, но общие объемы экспорта сократились на 6,3%, до 1,6 млн тонн. Объемы импорта свинины в ЕС выросли на 11%, до 14 300 тонн.

Средняя цены свинины в ЕС по сравнению с прошлым годом выросла на 10,2% до 179,9 евро за 100 кг. Стоимость мяса поросят за год повысилась на 24%.