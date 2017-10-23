За возможность наследовать накопления второго пенсионного уровня подписались 1200 человек

Ключевые слова пенсии | сбор подписей

За несколько дней за возможность наследовать накопления второго пенсионного уровня на портале общественных инициатив "Manabalss.lv" подписались более 1200 человек.

Сбор подписей четыре дня назад инициировало общество управления вложениями "Indexo", предложив передавать накопления второго пенсионного уровня наследникам их участников, которые умерли до достижения пенсионного возраста.

Как поясняет "Indexo", 6% зарплаты работающего копятся на втором пенсионном уровне, но если участник второго пенсионного уровня умирает до достижения пенсионного возраста, его семья теряет эти накопления.

"Indexo" считает это несправедливым. К тому же это снижает мотивацию платить налоги и следить за своими накоплениями. "Утраченное доверие к системе очень важно, а вклад в специальный пенсионный бюджет от неиспользованного пенсионного капитала сравнительно небольшой. Сейчас это 6-7 млн евро в год. Для сравнения - в прошлом году одних только комиссионных от управления вторым пенсионным уровнем мы уплатили 40 млн евро", - отмечает предприятие.

Поэтому "Indexo" считает необходимым изменить закон о государственных фондированных пенсиях и установить, что если участник второго пенсионного уровня умирает до достижения пенсионного уровня, накопление в полном размере передается его наследникам. Сейчас Сейм рассматривает поправки к закону о государственных фондированных пенсиях, касающиеся ограничений на вложения и расходов на управление ими.

Эти изменения повысят доверие общества ко второму пенсионному уровню и увеличат участие жителей Латвии в создании накоплений, считает "Indexo".

В Латвии действует трехуровневая пенсионная система. Пенсии первого уровня выплачиваются нынешним пенсионерам из взимаемых в госбюджет социальных взносов. Второй уровень (фондированных пенсий) предусматривает вложение части социальных взносов работающих в финансовый сектор, а на третьем уровне действуют частные пенсионные фонды, взносы в которые вносятся добровольно.