Зарплату в конверте получают 200 тысяч латвийцев

Ключевые слова зарплаты

Доля недекларированных зарплат в прошлом году в Латвии составила в коммерческом секторе 21,6% и по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 1,1 процентного пункта, рассказала журналистам директор отдела управления рисками в администрировании налогов Службы государственных доходов (СГД) Наталия Филиповича. В режиме налога микропредприятий доля зарплат "в конвертах" составляла в прошлом году 28%.

Больше всего зарплат в конвертах среди отраслей, платящих налоги в общем режиме, в торговле и строительстве, а среди отраслей, работающих в режиме налога микропредприятий, - в программировании.

Запрлату в конвертах получают примерно 200 000 работников. В конверте обычно платят 20-50% от размера зарплаты, а в среднем - примерно 30%.

По словам Филиповичи, утверждение о том, что все предприниматели пытаются платить зарплаты в конвертах, - это миф. В общем режиме уплаты налогов риск зарплат в конвертах выявлен на 25% рабочих мест, в режиме налога микропредприятий - на 19%.

Заместитель генерального директора СГД по налогам Даце Пелека сообщила, что аналитические обзоры отраслей учреждение готовит с 2013 года.