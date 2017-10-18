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Зарплаты врачей и специалистов в больницах в 2018 году повысятся на 80%

Ключевые слова зарплаты | медики

В следующем году зарплаты работающих в больницах врачей и функциональных специалистов повысятся примерно на 80% - с 859 евро до 1547 евро в месяц, свидетельствует информация Министерства здравоохранения.

Существенно - на 73% - повысятся также зарплаты лечебного и ухаживающего за пациентами персонала больниц, а также ассистентов функциональных специалистов. В 2018 году они будут получать вместо нынешних 537 евро 929 евро в месяц. Зарплата больничного персонала поддержки вырастет на 55% - с 400 до 621 евро в месяц.

В амбулаторном здравоохранении зарплаты повысятся меньше: врачей и функциональных специалистов - на 31%, лечебного и ухаживающего за пациентами персонала и ассистентов функциональных специалистов - на 26%, персонала поддержки - на 13%.

У семейных врачей сумма капитации на одного пациента в следующем году увеличится с 1,25 евро до 1,6 евро. Планируется также увеличение оплаты труда на 31% - с нынешних 859 до 1125 евро в месяц врачам и на 26% - с 537 евро до 675 евро - медсестрам и помощникам врачей.

Финансирование практик семейных врачей в 2018 году увеличится в общей сложности на 17,1 млн евро или на 553 евро в месяц на практику.

На повышение зарплат лечебного персонала в следующем году планируется выделить 116,9 млн евро.

Как сообщалось, финансирование здравоохранения в 2018 году достигнет 1,014 млрд евро.

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