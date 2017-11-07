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Аплодисменты лиепайчан на премьере фильма

Ключевые слова фильм

В пятницу вечером на премьеру документального фильма, посвященного истории рока, собралось столько зрителей, что в камерном зале Дома латышского общества пришлось дополнительно устанавливать два ряда стульев.

"Семидесятые. Блеск и разруха" – второй фильм трилогии "Свои поймут". Первая часть посвящалась 60-м годам прошлого века – началу рока в Латвии. После того, как самый первый показ фильма состоялся в Латвийском первом рок-кафе в Риге, режиссер фильма Марек Берентс организовал отдельный показ  фильма и в Лиепае. Это потому, что Лиепая имела большое значение в том, что происходило 40 лет назад, что создавало картину музыки и всего общества в Латвии.

Хотя он демонстрировался на экране сравнительно небольшого размера, собравшимся фильм понравился, об этом свидетельствовал смех публики и другая эмоциональная реакция вор время него и аплодисменты в конце. Для тех, кто помнит 70-е, это была возможность вернуться в них, а для тех, кто еще тогда не родился, экскурс в историю.

"Блеск и разруха" рассказывает о рождении групп "Менуэт", "Модо", "Сиполи", "Кредо", "Ливы", "О натуральном продукте" Пита Андерсонса, о, возможно, забытых, но важных для истории рока лиепайских группах "Стронций-70", "Иоланта", "Санта". Это фильм также о несвободной, запретной, лицемерной, полной подозрений советской реальности.

"Сидел и думал – то государство, в котором я жил, не имело право на существование", – после сеанса сказал один из героев фильма Юрис Павитолс, говоря и о музыке, и о других жизненных аспектах. "Оно нашу жизнь запутало в такую паутину, что мы и сейчас еще не можем выбраться из нее", – заметил он.

Если с планами и финансами все будет в порядке, то в ноябре следующего года должна выйти третья, заключительная часть трилогии – о восьмидесятых, пообещал М.Берентс. А вторая часть уже очень скоро будет доступна для широкой публики.

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