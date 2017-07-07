Без тепла и света нельзя

Ключевые слова выставка | Кегумская ГЭС

"Это изготовленный перед Второй мировой войной трансформатор для трансформации напряжения. Это переключатели высокого напряжения, взгляните на эти керамические изоляторы. Эта обувь является составной частью одежды высокого напряжения, чтобы во время ходьбы где-то не получить удар током. Каски – современные, в те времена их не было", – с выставкой истории строительства Кегумской ГЭС знакомит директор Лиепайского филиала РТУ Волдемар Карклиньш.

На передвижной выставке "Кегумская ГЭС – гордость энергетики Латвии" музея энергетики представлены как орудия труда, оборудование и инструменты, так и фотографии о строительстве самого мощного индустриального объекта первой половины 20-го столетия.

"На открытии выставки демонстрировалось видео, на котором был запечатлен рассказ строителя электростанции, монтера генераторов К.Думбрайса о строительстве ГЭС в 1939 году. Он рассказал, что все работы выполнялись с большим эмоциональным подъемом. В то время платили хорошо, а тем кто строил Кегумскую ГЭС платили в два раза больше. В то время было много ручного труда, использовалось много деревянных конструкций", – рассказал В.Карклиньш.

По его мнению, самый важный момент на этой выставке – чтобы сейчас молодежь осознала то, что в то время осмелились взяться за такое строительство, и все было сделано очень хорошо. "Не знаю, может ли быть готовым сегодня общество Латвии к такому грандиозному проекту как строительство Кегумской ГЭС. "Трали-вали" нее поможет, если не будет тепла и света", – указал В.Карклиньш.

Передвижная выставка на ул.Лиедага, 3 будет представлена до 31 августа согласно времени работы филиала летом.