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Цветной горошек и мастер-класс ароматерапии

Ключевые слова выставка | цветы

В пятницу и субботу – 7 июля с 11 до 18 часов и 8 июля с 10 до 18 часов, в Доме латышского общества впервые проводит выставку крупноцветного цветного горошка. В сотрудничестве с местными и гробинскими садоводами на экспозиции будет представлено более 40 сортов душистых цветов. Открытие состоится в пятницу в 11 часов.

Сразу после этого можно будет послушать лекцию специалиста по ароматерапии, автора книги "Волшебство ароматов" Агриты Ерумы и принять участие в мастер-классе "Ароматерапия из собственного сада", во время которого можно будет изготовить свои индивидуальные натуральные духи из эфирных масел растений для жизненной силы и творчества.

Цветы на выставке представят Силвия и Лита Пинкуле, Ивета Абрамова, Даце Кневе, Анита Лупкина и Мирдза Бука. Вход – бесплатно.

Выставке придадут жизнерадостность воспитанники студии творческого совершенствования "Макслас пасажа РАДИ" сделанными самими разными цветными горошками в смешанной технике во время творческих занятий летнего цикла под руководством художницы Илзе Элизабете Расы. Авторы работ – воспитанники студии в возрасте от 4 до 12 лет. 

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