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Десять вдохновляющих историй

Ключевые слова фотовыставка

Вчера в полдень в вестибюле на третьем этаже Дома торговли "Курземе" была открыта фотовыставка "Мы здесь, чтобы вдохновить тебя ". Выставку создало Лиепайское отделение общества поддержки онкологических пациентов "Древо жизни", побуждая людей с хронически диагнозами рассказать окружающим о своих источниках вдохновения.

День открытия выставки был серым и дождливым, но руководитель Лиепайского отделения общества "Древо жизни" Илзе Вайновская указала, что дождь – это часть мероприятия – таким образом больше людей заглянут в помещения, где можно ознакомиться с выставкой.

Выращивание цветов, езда на тандеме, ходьба с палками, музыка, семья или четвероногие друзья – это лишь некоторые из жизненных аспектов, которые изображенным на выставке позволили посмотреть на жизнь через более солнечную призму. На выставке в целом представлены портреты 10 человек и небольшие фрагменты из их историй вдохновения. Выставку великолепно характеризует сказанное одним из фотомоделей Висвалдисом Гансонсом: "Если близко принимать к сердцу, что можно, а что нельзя делать, тогда остается лишь с печальным лицом отправляться на кладбище".

Инициатор фотовыставки И.Вайновская считает, что именно такие положительные истории о том, как люди и в самые мрачные мгновения могут найти вдохновение и наслаждаться жизнью, обществу очень необходимы.

Создавая фотовыставку, И.Вайновской пришлось сталкиваться с разными интересными рассказами и идеями. "Я сама только сейчас заметила, что Мартиньш [Мамис] на фотографии показывает – на языке незрячих это буква "Л", – сказала И.Вайновская, высказывая возможность, что этот знак мог бы также символизировать Лиепаю и лиепайчан, он мог бы стать опознавательным знаком. "Это был бы интересный способ, как Лиепая могла бы себя идентифицировать", – отметила И.Вайновская.

Фотографии руководитель общества "Древо жизни" решила снабдить не биографическими фактами, а небольшими фрагментами из истории жизни людей, которые побуждали бы читателей думать, чувствовать, не сдаваться. "Биографические очерки все читают с мыслью – мол, какой горемыка. Это жизнерадостные люди, в рассказах которых закодирован сюрприз – чего только эти люди не делают! Например, человек с диабетом выпекает торты. Возникает сомнение – разве так можно? Да, можно!" – поведала И.Вайновская.

С выставкой с Доме торговли "Курземе" можно будет ознакомиться в течение всего октября. Затем запланировано, что она переселится в "Пиеюрас слимница". Но И.Вайновская отметила, что охотно получит приглашения и из более отдаленных пунктов остановки выставки.

В фотовыставке представлены также общества: Лиепайское общество слепых, Лиепайское общество больных диабетом, общество "Вера. Надежда. Любовь", общество "Ради види патс" и общество "Древо жизни". В вестибюле находится также столик, на котором разложены бесплатные буклеты и каждый интересующийся может ознакомиться с работой разных обществ поддержки.

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