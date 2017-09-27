Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Среда, 27. сентября

+12°C
Ветер: A 5.7 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Ilgonis, Ādolfs

"Добро пожаловать в академию"

Ключевые слова Лиепайское училище дизайна и искусства | мастер-класс

У воспитанников Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна гостил профессор, выдающийся пейзажист Алексей Наумов, чтобы провести мастер-класс по живописи в условиях пленэра. "После окончания училища добро пожаловать в академию", – сказал он после мастер-класса.

Поработать с учащимися художественного училища А.Наумов обещал в июле на открытии своей персональной выставки "Пейзажи мира" в Лиепайском музее и обещание сдержал.

Мастер-класс продолжительностью примерно три часа проходил рядом с училищем на площади Чаксте, где упражнялись в живописи и прислушивались к профессиональным советам А.Наумова 17 воспитанников художественного училища, а в свободные от уроков моменты за работой школьных товарищей и А.Наумова наблюдали другие учащиеся. "В повседневности юные художники работают в основном в мастерских училища, но работать на пленэре вместе с одним из самых популярных современных художников было большим вызовом, – рассказала методист по специальным предметам училища Антра Звирбуле, пояснив, что учащиеся вначале были робкими, но мастер-класс развернулся очень деятельным. – Результат был достаточно хорошим".

Художник тоже одобрил сделанное. "Очень талантливые учащиеся. У каждого свой подход. Чувствуется очень хорошая профессиональная подготовка как в тональном, так и композиционном отношении. Конечно, может быть, нужно было в какой-то момент показать, а в целом все прошло очень успешно, на хорошем уровне. Я был рад работать с ними. После окончания училища приглашаю всех в академию", – резюмировал А.Наумов и одобрительно высказался о том, что воспитанники художественного училища не просто запечатлевают пейзаж, а, пропустив увиденное через себя, внесли в произведение свое отношение, свою фантазию, свой почерк.

Мастер-мастерские в училище искусства и дизайна для преподавателей и художников Академии художеств уже стали привычными. Мастер-классы в училище уже проводили художницы  Сандра Крастиня, проректор и руководитель кафедры живописи ЛАХ Андрис Витолиньш.

  • Комментарии (0)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Культура

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!