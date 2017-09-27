Ключевые слова Лиепайское училище дизайна и искусства | мастер-класс

У воспитанников Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна гостил профессор, выдающийся пейзажист Алексей Наумов, чтобы провести мастер-класс по живописи в условиях пленэра. "После окончания училища добро пожаловать в академию", – сказал он после мастер-класса.

Поработать с учащимися художественного училища А.Наумов обещал в июле на открытии своей персональной выставки "Пейзажи мира" в Лиепайском музее и обещание сдержал.

Мастер-класс продолжительностью примерно три часа проходил рядом с училищем на площади Чаксте, где упражнялись в живописи и прислушивались к профессиональным советам А.Наумова 17 воспитанников художественного училища, а в свободные от уроков моменты за работой школьных товарищей и А.Наумова наблюдали другие учащиеся. "В повседневности юные художники работают в основном в мастерских училища, но работать на пленэре вместе с одним из самых популярных современных художников было большим вызовом, – рассказала методист по специальным предметам училища Антра Звирбуле, пояснив, что учащиеся вначале были робкими, но мастер-класс развернулся очень деятельным. – Результат был достаточно хорошим".

Художник тоже одобрил сделанное. "Очень талантливые учащиеся. У каждого свой подход. Чувствуется очень хорошая профессиональная подготовка как в тональном, так и композиционном отношении. Конечно, может быть, нужно было в какой-то момент показать, а в целом все прошло очень успешно, на хорошем уровне. Я был рад работать с ними. После окончания училища приглашаю всех в академию", – резюмировал А.Наумов и одобрительно высказался о том, что воспитанники художественного училища не просто запечатлевают пейзаж, а, пропустив увиденное через себя, внесли в произведение свое отношение, свою фантазию, свой почерк.

Мастер-мастерские в училище искусства и дизайна для преподавателей и художников Академии художеств уже стали привычными. Мастер-классы в училище уже проводили художницы Сандра Крастиня, проректор и руководитель кафедры живописи ЛАХ Андрис Витолиньш.