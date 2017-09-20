Экскурс в старинные библии

Небольшая часть из оставленного реформатором Мартином Лютером наследия. Фото: Эгон Зивертс

Ключевые слова выставка | библии

В Лиепайском соборе св.Троицы посетителям предлагается выставка "Наследие, оставленное Мартином Лютером, – Реформации – 500". На ней можно увидеть старинные библии из приходского архива храма. В самом начале экспозиции портрет Мартина Лютера, написанный неизвестным автором. Мартин Лютер (родился 10 ноября 1483 года, умер 18 февраля 1546 года) был католическим монахом Ордена августинцев, священником, теологом, профессором, идеологом церковных реформ. Его учение способствовало реформации, оно стало основой традиций лютеранства и протестантства, а также в большой мере культурно-исторической общности западной цивилизации. На выставке можно увидеть переведенные реформатором библии, которые в основном выпущены в Германии. Самая старая книга в архиве собора святой церкви – "Домашняя Постила" доктора Мартина Лютера, выпущенная в 1737 году. Среди представленных книг есть также выпущенная в 1835 году в Гамбурге "Библия или Священное Писание Ветхого и Нового заветов" Мартина Лютера, выпущенная в 1839 году в Лондоне книга "Новый завет Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа". Старинные книги выделяются роскошным оформлением, изящным стилем букв. Посетители могут обратить внимание на выпущенную в 1860 году Библию в кожаном переплете с заложенным в нее листочком со псалмом пасхального утреннего богослужения в Лиепайской церкви св.Анны в 1934 году. Выставка включена в программу дней европейского культурного наследия.

Автор: "Курземес Вардс"

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