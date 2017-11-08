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Геометрическая романтика

Ключевые слова выставка | музей

"Такие объекты у меня ассоциируются со спутниками Земли, разведчиками, которых отправляют в путешествие, с геометрическими, непонятными, но все же романтическими скульптурами", – говорит известная художница по стеклу Марта Гибиете о своих работах. В четверг в Лиепайском музее откроется ее персональная выставка "Путешественники".

Имеющая международное признание художница по стеклу Марта Гибиете известна своими работами в авторской технике – ее пространственные фигуры создаются из геометрически точных кусочков стекла, в которые предварительно вплавлена медная проволока, связывающая их вместе. В этой технике автор работает уже со студенческих лет. Но на выставке "Путешественники" можно будет увидеть новые работы – созданные в последние три года и чуть раньше скульптурные фигуры, или путешественники, как их называет сама художница. "В последнее время меня интересует взаимная игра прозрачного и непрозрачного, цветного, которая как некая часть формы спряталась", – рассказывает она. Идея о путешественниках у М.Гибиете возникла еще во время учебы, когда она готовила дипломную работу "Рабочий стол". "За рабочим столом я выполняю все работы. Там рождаются эскизы, там вырезаются, готовятся к печи, затем снова возвращаются", – рассказывает она. Потом их везут на выставку и обратно. От начальной идеи Марта дошла до осознанной мысли о путешественниках и создает большие и малые геометрические скульптуры.

Марта родилась в Лиепае. И хотя ее работы созданы не здесь, но они вернулись в Лиепаю. В Лиепайском художественном училище она училась обрабатывать кожу и лишь позднее занялась стеклом. "Я закончила отделение обработки кожи и хотела продолжить учебу в Таллине. Но в тот год уже не было такой возможности. Тогда я отправилась в Академию художеств и методом исключения пришла к выводу, куда могла бы поступить. Это было стекольное отделение. Через какое-то время я поняла, что это мой материал", – вспоминает художница. Позднее она нашла и свою технику. "Когда я училась, акцент делался больше на витражи и дутые работы с последующей декоративной обработкой. Поскольку я училась в Лиепае, то меня больше интересовала возможность пространственного, а не плоского проявления", – рассказала М.Гибиете.

Она признается, что стекло технически очень сложное и тяжелое, вместе с тем также хрупкое и дорогое. Создавать работы из стекла непросто, надо иметь хорошие знания, навыки и опыт. "Но создавая работы, я думаю о том, как сохранить ощущение легкости в них. Думаю о радости и творческом полете, меньше о сложностях", – с улыбкой признается автор. Выставка "Путешественники" предстанет перед зрителями в пятый раз.

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