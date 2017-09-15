Ищут наслаждение в словах и звуках

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Ключевые слова дни поэзии | поэзия

Еще одно важное мероприятие Дней поэзии состоится завтра. Это традиционная церемония вручения приза памяти Эгона Ливса "Люди побережья". На нем будут чествовать тех писателей, которые в своих произведениях отображают жизнь всех нас – людей, которые живут на побережье Балтийского моря. Зато в течение всей недели проводились как привычные и традиционные мероприятия, так и с каким-то новым, ранее непривычным акцентом Дней поэзии.

Открытие дней поэзии в этот раз было необычным. Во-первых, оно проводилось не на открытой площади, на которой собрались сочиняющие и читающие поэзию, во-вторых, в этот раз говорилось о писателях, которые в культурную жизнь Латвии внесли непреходящую лепту и которых вспоминали по случаю их юбилея.

"Парад юбиляров" проходил в зале Хика гостиницы "Promenade Hotel". С юбилярами и их произведениями ознакомили и рассказы дополнили песнями актеры Эверита Пята и Каспар Карклиньш в музыкальном сопровождении пианиста Нормунда Калниньша.

Автор сценария мероприятия – лектор Латвийского университета Сандра Окунева рассказала: "В этом году культурная жизнь Латвии особенно богата поэтами-юбилярами, и на открытии почти как на параде выстраивали вереницу из произведений юбиляров Лиепайского края и всей Латвии, чтобы помнить, напомнить и гордиться". Лейтмотивом Дней поэзии выбраны слова Эдуарда Вейденбаумса, которому в этом году исполнилось бы 150 лет: "Истинный философ не пессимист, а весело наслаждается жизнью". Звучали имена многих выдающихся авторов нашего края и сочиненные ими стихи, в том числе идеалиста Яниса Зиемельниекса, строки которого читал студент Роберт Джериньш, так и изысканного мастера словесности Эрика Адамсонса.

Самый дальний гость нынешних Дней поэзии – живущий в Швеции поэт и переводчик латышской художественной литературы на шведский язык Юрис Кронбергс. Ведущим на его авторском вечере был поэт и переводчик стихотворных произведений Гунтар Годиньш.

"Поскольку я здесь целую вечность не читал стихи, то участников встречи ознакомил с произведениями как из новейшего сборника, так и с ранее сочиненными стихами", – рассказал Ю.Кронбергс. За последний сборник, вышедший по случаю его 70-летнего юбилея, автор был награжден Латвийским призом года в литературе в категории поэзии.

 Ю.Кронбергс переводил на шведский язык много работ латышских авторов, в общей сложности 60 книг.

Особенными в контексте дней поэзии всегда бывают мероприятия для самых младших читателей. Характерно, что дети не пассивные слушатели, а им нравится принимать активное участие. Именно это сотрудничество после встречи с Лиепайскими девочками и мальчиками подчеркнула автор детских книг, поэтесса Эвия Гулбе: "Мы весело провели время. Светило солнце и у детей настроение тоже было солнечным. Витающая в воздухе энергетика была заряжающей".

В свою очередь, встречу с составителем любимой книги как особенное событие восприняли дети. "Для нас это было как подарок", – сказала классный руководитель 4-ц класса 10-й средней школы им.Я.Чаксте Велга Улдрике. Она со всем классом пришла на мероприятие Дней поэзии "Сыграем в стишки", на котором к маленьким читателям обратилась Э.Гулбе. "Мы уже в прошлом учебном году во время проекта читали книгу поэтессы о крысятах Рико и Коко, дети рисовали рисунки и мы подготовили выставку", – рассказала классный руководитель при виде, как активно дети участвуют в предложенной гостьей игре. Э.Гулбе не разрешала детям просто сидеть и слушать, она предлагала разыгрывать стишки, принимать участие в мероприятии, хлопая в ладоши и топая ногами.

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