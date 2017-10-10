Янтарные закаты, янтарные украшения

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Свет, солнце и оранжево-желтые настроения в настоящее время царят в Лиепайском доме латышского общества, где выставку "Солнце ближе" предлагают мастера студии творческого искусства "Зитарс" Центра народного творчества и культуры Вайра Вигеле и Марис Вигелис и руководитель фотостудии "Фотаст" Лига Эвалдсоне.

Вайра Вигеле и ее сын Марис Вигелис являются участниками студии прикладного искусства "Зитарс" Лиепайского центра народного творчества и культуры. Опытная мастерица первые занятия в студии стала посещать в 1979 году, а в 1985 году к обработке янтаря и металла привлекла также своего сына Мариса. Украшения они создавали также совместно. На выставке "Солнце ближе" с их работами можно ознакомиться на четырех витринах. На одной из них янтарные украшения в металле М.Вигелиса, на остальных трех можно ознакомиться с бусами, ожерельями, этнографическими украшениями Южной Курземе и др. мастерицы В.Вигеле. Красивыми являются не только украшения, изготовление которых требует большого труда, но и янтарь в самых разных его оттенках. В.Вигеле отметила, что многие украшения сделаны вдохновляясь побуждением долголетнего руководителя "Зитарса" с 1972 по 2008 год Хелены Кетерлини.

На открытие выставки Вайра Вигеле также надела янтарные бусы. Так же как фотограф, руководитель фотостудии "Фотаст" Лига Эвалдсоне. Запечатленные ею пейзажи Латвии, в основном Курземе, занимают вторую часть выставки. Среди фотоснимков есть также море, откуда появился янтарь, и солнечные закаты янтарного цвета.

Запечатленные на снимках закаты и янтарные украшения высвечиваются в похожих тонах и создают схожие теплые настроения. Идея Центра народного творчества и культуры, направленная на сотрудничество студий, успешно осуществилась.

С выставкой "Солнце ближе" можно будет ознакомиться до 29 октября.