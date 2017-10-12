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Завтра, 13 октября, в 17 часов в Лиепайском музее состоится открытие ежегодной выставки визуального искусства Лиепаи и денежными призами будут награждены лучшие работы и авторы. А во вторник в музее работало отборочное жюри визуального искусства, которое оценивало и выбирало, какие из заявленных на выставку работ можно будет увидеть на экспозиции, а какие не отвечают ее концепции.

Выставка визуального искусства Лиепаи – одно из важнейших событий в жизни искусства города. Каждый год приглашают лиепайских и окрестных художников, а также живущих в Риге и других местах лиепайчан принять участие в ней. И выставка показывает актуальность и нынешнюю картину искусства.

В этом году на выставку визуального искусства было заявлено 106 работ 63 авторов. Каждому из них было разрешено заявить три работы, созданные за два последних года. Во вторник пополудни выставочный зал Лиепайского музея был полон выполненных в разной технике работ разных авторов – картины, фотографии, прикладное искусство, скульптурные объекты и т.д. К своей работе приступило отборочное жюри. В его составе были профессор, художник Алдис Клявиньш, преподаватели искусства Лиепайского училища музыки, искусства и дизайна Смайда Рубезе и Юрис Пастернак, директор музея Даце Каркла. Считаясь с выставочным помещением, они выбрали одну работу или несколько работ некоторых художников, но были авторы, работы которых не отвечали критериям профессионализма и не прошли сквозь сито жюри.

Ю.Пастернака отборочное жюри пригласило принять участие второй год, при оценке он учитывал профессионализм и данную автором возможность высказаться. "Возможности помещения ограниченные, вместе с этим это предусматривает какой-то отбор. Ведь невозможно выставить много работ одного автора", – пояснил Ю.Пастернак, отметив, что еще одним важным аспектом является то, как эти работы в целом вписываются в экспозицию. "Их нужно разместить так, чтобы выставка была не унылой, а дышащей, чтобы во всем была динамика", – поделился он впечатлениями.

С.Рубезе сказала, что согласилась оценивать заявленные на выставку работы, так как много путешествует и видит искусство в мире. "Я побоялась бы делать это, если бы не была в курсе дела", – обосновала она. Она оценивала соответствие работ концепции выставки и профессионализм авторов. "Имеется ли месседж, который хочет послать зрителю автор, или же просто так – вот я, у меня есть краски и руки, я могу закрасить холст, – послание она считает еще одним критерием. – Однако важен индивидуальный взгляд, что ты хочешь передать зрителю. Нетипичная, необычная мысль, это тоже интересует зрителя". Если сравнивать с прошлогодней выставкой, то, по ее мнению, в этом году больше интересных работ.

На выставке визуального искусства, которую разместили участники жюри, в целом будет представлено 70 работ 58 авторов. И уже другое жюри, в составе которого руководитель Лиепайского союза художников Игорь Добычин и художницы Сандра Крастиня и Лига Кемпе, будет оценивать сделанное участниками выставки и решать, между которыми наиболее интересными и высококачественными работами распределить денежный призовой фонд Лиепайского управления культуры в размере 1000 евро. Лиепайский музей одну работу приобретет для пополнения фондов художественных произведений. О награждаемых работах и авторах, а также о работе, которую купит музей, будет сообщено на открытии выставки визуального искусства.