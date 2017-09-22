Ключевые слова Эгон Ливс | Люди побережья | Андра Манфелде

Церемония вручения памятного приза Эгона Ливса "Люди побережья" состоялась вот уже седьмой год. Литературоведы и оценщики, участники конкурса и поздравляющие собрались в центре отдыха "Либава".

Церемонию открыл заместитель начальника управления культуры Наурис Лазданс. Он, а также остальные выступающие подчеркнули, что конкурс доказал – литература жива, поскольку к опытным авторам присоединяются молодые, которые чтят язык и традиции. "Сегодня – праздник для всей письменности", – в своем выступлении сказал председатель Союза писателей Латвии Арно Юндзе, который руководил комиссией по оценке работ. Министр культуры Даце Мелбарде поблагодарила город за то, что здесь чтут память своего земляка.

Цель приза "Люди побережья" – способствовать интересу к классику латышской литературы Эгону Ливсу, его литературному наследию и вкладу в популяризацию мореходства, вносить свою лепту в отображение суровых судеб и патриотизма людей нашего края.

Всего в номинации "Лучшая книга" были представлены 12 работ, которые выдвинули четыре издательства. Во время награждения чествовали всех авторов.

Приз памяти Эгона Ливса "Люди побережья" и денежную премию в размере 1000 евро получила Андра Манфелде за книгу "Жены офицеров". На церемонии вручения писательница не скрывала: "Мне легче писать, чем говорить!" Она номинирована на приз памяти Эгона Ливса уже второй раз. В 2012 году А.Манфелде получила приз за описание морского путешествия. И в этом году получен главный приз. "Я чувствую себя в долгу перед Эгоном Ливсом. У меня дома есть его собрание сочинений. Но я прочитала одно произведение, как искать янтарь. Теперь мое домашнее задание – отдать долг!" Андра Манфелде вернулась в Лиепаю, снова живет в Военном городке и может писать, пока дочурка Аугусте в детсаду.