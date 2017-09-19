О свободе на языке искусства

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Этим летом, по приглашению предпринимателя и коллекционера искусства Райвиса Забиса, в пленэре вблизи Лиепаи участвовали двое отличительных по почерку художников – Итало Рене Экспосито с Кубы и Миша Левин из России. С созданными во время пленэра художественными произведениями до 1 октября можно ознакомиться на экспресс-выставке "В поисках свободы" в Лиепайском музее.

Художников, которые отличаются и по менталитету, и по художественной школе, и по почерку и происходят из географически отдаленных мест, в Латвию пригласил предприниматель Райвис Забис. Он поведал, что вот уже некоторое время у него была идея пригласить к нам кубинского художника Итало Рене Экспосито, выставка которого "Бог. Любовь. Куба" два с половиной года назад вызвала жаркие дискуссии. "Одному ведь никогда не бывает интересно, нужна небольшая конкуренция, чтобы появилось нечто особенное", – обосновал предприниматель то, почему в резиденции присутствовал также москвич Миша Левин.

Задачей обоих художников на пленэре были размышления о свободе. М.Левин говорил о последней почти 30-летней истории Латвии, создавая большие и малые художественные коллажи. А И.Р.Экспосито в своих картинах коснулся ощущения свободы человеком в душе и природе.

М.Левин сам также присутствовал на открытии выставки "В поисках свободы" и поделился впечатлениями и опытом о творческом периоде вблизи Лиепаи. Он сказал, что на предложение Р.Забиса согласился без долгих не раздумий. Идея свободы всегда была важна в творчестве художника, во время пленэра самым большим вызовом было углубиться в совсем иную среду, узнать об истории и сегодняшнем дне Латвии. Обретенные здесь впечатления, понимание и знания о Латвии, ее культуре и истории, отношения государства с Европой и Россией М.Левин отразил в своих картинах.

В свою очередь, предприниматель и коллекционер искусства Р.Забис поведал, что в будущем году такой проект пленэра будет продолжен и снова встретятся два художника с Кубы и из России. Они будут создавать инсталляции. "Лиепая должна стать местом, где встречается разное искусство. И в дальнейшем эти художники уносят имя нашего города в свои страны", – подчеркнул Р.Забис.