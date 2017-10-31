О зерновых в питании

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Лиепайский музей подготовил новое занятие музейной педагогики "Варись, варись, кашка…", во время которого детей ознакомят с разнообразием зерновых, их значением и использованием в пище, а также с орудиями труда для обработки зерна на хуторе в Южной Курземе в 19-м веке.

В повседневности в пищу используются разные продукты из ржи, пшеницы, ячменя и овса, но многие дети не знают, как выглядит зерно, из которого готовят каши. Поэтому Лиепайский музей приглашает на занятие музейной педагогики. Заявки просят подавать предварительно.