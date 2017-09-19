Обширной делегацией из Чехии открыли выставку

Ключевые слова лиелайс дзинтарс | выставка

В конце недели в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" была открыта выставка родившегося в Лиепае чешского сценографа Иоганна Брема, посвященная этой необычной личности и его творчеству. Эта выставка открыла новую страницу культуры Латвии. В значимом мероприятии участвовали также министр культуры Латвийской Республики Даце Мелбарде и обширная делегация Чешской Республики.

Выставка "Иоганн Брем (1907 – 1995): сценограф, архитектор, художник" знакомит с важнейшими фактами из жизни Иоганна Брема и его творческими работами, необычными сценографическими решениями, на которой он отображен как сложная личность в искусстве, сыгравшей важную роль в деятельности театров нескольких стран Центральной и Восточной Европы.

Об И.Бреме в Латвии до сих пор было известно очень мало. Хотя он в начале 90-х годов прошлого века хотел организовать выставку в Латвии, к сожалению, задумка не осуществилась. Она претворилась в жизнь только сейчас, и открытая в Лиепае выставка является важным событием в культуре Латвии и Чехии. Поэтому ее своим присутствием почтила обширная делегация Чешской Республики: заместитель председателя сената парламента Йиржи Шештак, посол Чешской Республики в Латвии Мирослав Косек, приемный сын Иоганна Брема Михаль Тума с супругой, директор Национального музея Чехии Михаль Лукеш, директор театра Южной Чехии в Ческе-Будеёвице Лукаш Прудек и другие.

"Эта история началась полтора года назад, когда я господину послу Мирославу Косеку предложил сделать известным имя Иоганна Брема в Латвийской Республике, поскольку это была уникальная личность", – в своем выступлении о появлении этой выставки рассказал Йиржи Шештак, который в свое время был директором театра Южной Чехии и 10 лет проработал вместе с И.Бремом. В свою очередь, Д.Мелбарде подчеркнула: "Это мероприятие является доказательством того, что история личностей Латвии неисчерпаема".

Координатор внешних связей Лиепайского самоуправления Наталья Вецвагаре сказала, что чешская делегация прибыла уже в пятницу вечером, когда в неформальной атмосфере встретилась с председателем Лиепайской думы Улдисом Сесксом, а в субботу отправилась на экскурсию по Лиепае. Последовала официальная встреча с министром культуры Латвии Даце Мелбарде, ее заместителем Эйнаром Цилинским и заместителями председателя Лиепайской думы Гунаром Ансиньшем, Атисом Декснисом и Гиртом Кронбергсом. Затем все приняли участие в открытии выставки "Иоганн Брем (1907 – 1995): сценограф, архитектор, художник". А вечером они послушали концерт открытия сезона Лиепайского симфонического оркестра.

В открытии выставки и в лектории, где слушатели во время нескольких докладов узнали о художественных идеях Иоганна Брема и отрезках его жизни, участвовала также отдельная делегация из Чехии, связанная с Национальным музеем и личностью Иоганна Брема. Также прибыли группа из Риги из Латвийско-чешского общества.

С выставкой "Иоганн Брем (1907 – 1995): сценограф, архитектор, художник" можно ознакомиться в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" на шестом этаже до 31 октября. Затем ее намечается открыть также в музее театра им.Эдуарда Смильгиса в Риге.