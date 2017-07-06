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Отображение волны требует мастерства

Ключевые слова пленэр | Лиепайская марина

"В этом месте такие краски, которых нет в других местах. Здесь можно предаваться экспрессии красок, смотреть отражения на воде, слушать портовой гул. Влияние оказывает все, именно этим отличается пленэр. Когда работаешь в своей комнате и пишешь по памяти, картина получается как бы сухой", – на набережной порта рассказывает стоящий с мольбертом участник пленэра "Лиепайская марина" Эдуард Михелович из Риги.

В Лиепаю на пленэр он приезжает уже четвертый раз. Художника привлекает красочная набережная порта. "На пленэрах я бываю редко, поэтому для меня это что-то особенное. Здесь можно посмотреть в одну сторону, в другую. На работу влияет ветер и то, как движется солнце. Картина получается не фиксированной, ведь что-то написанное утром потом дополняют какой-то тенью", – рассказал художник.

Рядом с Э.Михеловичем то же ярко-красное судно отображает Даце Саулите из Инчукалнса. На пленэре она была довольно давно – в 2012 году. Ей очень нравятся отблески на воде, красивые суда, каких в других местах нет. "Пленэр служит прекрасной возможностью работать на улице. А самым трудным на природе является то, что постоянно все меняется. Начата картина, когда светила солнце, потом облака закрывают его и вся красота улетучивается. Очень нужно стараться запоминать то, с чего начата картина, в противном случае ее никогда не удастся завершить", – рассказала она.

В свою очередь, рижанка Байба Абелите, которая в Лиепайском пленэре участвует впервые, повернулась спиной к порту и старается запечатлеть торцевую стену с изображенной на ней вороной. Один морской пейзаж уже готов, но Байба старается искать другие нюансы во всем городе. "Многие предпочитают писать море, а мне больше нравятся именно детали. Ворона очень умная. Лиепая – старый город с древней историей, и мне кажется, что ворона в каком-то смысле служит символом, украшающим его", – пояснила художница.

Многолетняя участница пленэров – лиепайчанка Марута Эйстере с дочерью Ливой. "Дочь участвует каждый год, она выросла с пленэром", – весело говорит Марута. Она тоже стала участницей пленэра вместе со своей мамой – художницей Андрой Пелной. "Мне город знаком, но на пленэре всегда нахожу новые места и нюансы, которые хочется увековечить и показать свое отношение. Лиепая очень изменчивый город. Мне нравятся маленькие улочки, которые, кажется, недостаточно увековечены и которые постепенно исчезают. Очень важным является присутствие моря, ведь Лиепая без моря и порта не Лиепая", – подчеркнула художница.

Полную версию статьи можно прочитать в номере газеты за 6 июля.

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