Лиепайская белорусская община "Мара" приглашает всех лиепайчан в пятницу на День белорусской культуры. Он будет посвящен 135-летию поэтов Янки Купалы и Якуба Коласа. Концерт состоится в актовом зале Лиепайского государственного техникума на ул.Ванес, 4 в 18 часов.
Посвящается поэтам 09.11.2017
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