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Приз Язепа Пигозниса – Алдису Клявиньшу

Ключевые слова приз | Алдис Клявиньш

В конце недели в Прейльском музее истории и искусства был вручен приз художника Язепа Пигозниса в латвийской пейзажной живописи. Золотую медаль и премию в размере 3000 евро получил художник, педагог Лиепайского университета Алдис Клявиньш за картину "Море после заката".

У латышского художника Язепа Пигозниса (1934 – 2014) 15 сентября день рождения. Вот уже третий год в неделю его дня рождения в Прейли был вручен названный именем художника приз в латвийской пейзажной живописи. В этом году на него претендовали семь художников – Мелдра Була, Мадара Гулбис, Андрей Германис, Алдис Клявиньш, Альберт Паулиньш, Нукзар Паксадзе и Агра Ритиня, которые на приз были выдвинуты в марте, когда в Риге была открыта выставка пейзажной живописи на приз Я.Пигозниса со 127 работами 98 авторов.

Пейзажи, выдвинутые на приз, в этом году оценивали художница, обладательница прошлогоднего главного приза Пигозниса Силва Линарте, художница Вита Мерца, искусствовед Ингрида Буране, художники Юрис Германис, Карлис Силиньш, Янис Анманис и Янис Струпулис. Заведующая прейльским музеем Текла Бекеша корреспонденту "Курземес вардс" рассказала, что у жюри в этом году была трудная задача выбрать лучшую из представленных картин. После напряженных и трудных переговоров обладателем золотой медали был признан А.Клявиньш с его созданной в 2016 году в Лиепае картиной "Море после заката". В субботу на торжественной церемонии лиепайчанин получил изготовленную Я.Струпулисом золотую медаль и денежный приз Прейльской краевой думы в размере 3000 евро (до уплаты налогов).

"Я даже не надеялся, – признал вчера корреспонденту "Курземес вардс"художник. – Нас было семеро претендентов. Я даже не мог себе представить, что так будет. Несомненно, это колоссальное признание".

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