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Приз "Лайкс Зиедоним" вручат в Лиепае

Ключевые слова приз | культура

Церемония награждения призом "Лайкс Зиедоним" в следующем году 3 мая состоится в "Лиелайс дзинтарс". Лиепайская дума планирует это мероприятие, которое проводит фонд музея Иманта Зиедониса, поддержать c 20 000 евро.

Вчера об этом решали депутаты думы в комитете городского развития и финансовом комитете. Сначала выслушав представителей организаторов этого праздника Ренара Кауперса, Яниса Холштейнса-Упманиса, Ласму Пинтере и Даце Зариню. Награда "Лайкс Зиедоним" будет вручена талантам народа в пяти категориях – по краеведению, народному хозяйству, науке, литературе, детям и молодежи. "Очень важно показывать таланты народа другим", – думцам сказал Р.Кауперс. Каждый год для праздника по вручению приза выбирают другое место, и в следующем году, в пятом году приза, выбрана Лиепая. "Лайкс Зиедоним" – не один вечер приза, а совокупность нескольких культурных событий, например, возможное сотрудничество Лиепайского музея и музея Иманта Зиедониса или что-то другое. Депутатам Р.Кауперс сказал, что к мероприятию приза намечается создание фильма о городе, в котором могли бы участвовать многие лиепайчане, которые вместе пели бы песню на слова Иманта Зиедониса. Главное мероприятие будут передавать в прямой трансляции по радио и телевидению, билеты, чтобы посмотреть мероприятие самим, будут платными.

Номинантов на приз начнут искать 6 января, в День звезды. Если у кого-то из читателей "Курземес вардс" появится идея, с которой он хотел бы участвовать в этом празднике памяти поэта Иманта Зиедониса, его любезно просят написать организаторам, а адрес можно найти на домашней странице laiksziedonim.lv.

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