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Только стихи и фотографии

Ключевые слова книга | стихи

Геннадий Нефёдов, поэт, член литературного клуба "Творчество" и бывший нештатный корреспондент нашей газеты, скоропостижно умер в конце прошлого года. Всю жизнь он мечтал выпустить книгу. Теперь супруга Юлия Разумовская-Нефёдова с помощью редактора Ольги Криль подготовила и издала долгожданный сборник его лирических стихов под названием "Крылья журавлиные". Книга содержит сотню стихотворений. Многие из них были напечатаны в своё время на литературных страницах городской газеты. Поэт был ещё и страстным фотолюбителем, поэтому особенностями его сборника стало то, что он иллюстрирован шестьюдесятью авторскими снимками, и черно-белыми, и цветными. Это художественное восприятие и любимого им моря, и города, и отдельные страницы из богатой биографии автора. О поэте в книге приведены высказывания руководителей литературных клубов ОЛИМП и "Творчество" Константина Высоцкого и Кирилла Боброва. О презентации "Крыльев" будет объявлено особо.

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