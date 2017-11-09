Геннадий Нефёдов, поэт, член литературного клуба "Творчество" и бывший нештатный корреспондент нашей газеты, скоропостижно умер в конце прошлого года. Всю жизнь он мечтал выпустить книгу. Теперь супруга Юлия Разумовская-Нефёдова с помощью редактора Ольги Криль подготовила и издала долгожданный сборник его лирических стихов под названием "Крылья журавлиные". Книга содержит сотню стихотворений. Многие из них были напечатаны в своё время на литературных страницах городской газеты. Поэт был ещё и страстным фотолюбителем, поэтому особенностями его сборника стало то, что он иллюстрирован шестьюдесятью авторскими снимками, и черно-белыми, и цветными. Это художественное восприятие и любимого им моря, и города, и отдельные страницы из богатой биографии автора. О поэте в книге приведены высказывания руководителей литературных клубов ОЛИМП и "Творчество" Константина Высоцкого и Кирилла Боброва. О презентации "Крыльев" будет объявлено особо.
Только стихи и фотографии 09.11.2017
Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.
На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.
В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.
Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.
Культура
-
Только стихи и фотографии
Геннадий Нефёдов, поэт, член литературного клуба "Творчество" и бывший нештатный корреспондент нашей газеты,...
09.11.2017 + читать больше
-
Посвящается поэтам
Лиепайская белорусская община "Мара" приглашает всех лиепайчан в пятницу на День белорусской культуры. Он будет...
09.11.2017 + читать больше
-
Геометрическая романтика
"Такие объекты у меня ассоциируются со спутниками Земли, разведчиками, которых отправляют в путешествие, с...
08.11.2017 + читать больше
-
Аплодисменты лиепайчан на премьере фильма (3)
В пятницу вечером на премьеру документального фильма, посвященного истории рока, собралось столько зрителей, что в...
07.11.2017 + читать больше
-
Жизнь поэта в фотографиях
На лиепайской конференции VII конгресса Летоники "Люди и судьбы Пиемаре" сплелось исследование с искусством, театром,...
03.11.2017 + читать больше
-
О зерновых в питании
Лиепайский музей подготовил новое занятие музейной педагогики "Варись, варись, кашка…", во время которого детей...
31.10.2017 + читать больше
Saistītās ziņas
-
Встреча с Андрой Манфелде в Военном городке (1)
-
Яркие чулки суйтских женщин
-
Книга Яны Эгле претендует на приз года в литературе (4)
-
Книга о радости движений для малышей (5)
-
В день юбилея – новая книга (1)
-
Две новые книги (2)
-
"Альбом Военного порта" – осуществление мечты Юриса Ракиса (22)
-
Лиепайская молодежь создала книжку-раскраску для первоклассников "Маленькие лиепайчане в безопасности" (1)
-
Изучение эмиграции в истории Латвии (3)
-
В жизни было так же, как в книге
-
Детям – о собачке Чите
-
Дарит книги "Где рождается ветер" (3)
Добавить комментарий