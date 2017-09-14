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В Лиепайском кукольном театре в этом году запланированы четыре новые постановки и рождественская концертная постановка. После 13-летнего перерыва в этом сезоне в Лиепае спектакль будет ставить режиссер Даце Скадиня. А за лето в театре был сделан ремонт, и сцена увеличилась.

Предыдущий, 28-й сезон у нас был плодотворным и хорошим, с большими изменениями, и основательно их почувствуем именно в этом сезоне", – объявляя новый сезон Лиепайского кукольного театра, вчера на пресс-конференции сказала его художественный руководитель Лита Белте-Светиня. Она вместе с руководителем Лиепайского кукольного театра Лелде Виксной и режиссером Лелде Каупужей ознакомила со статистикой прошлого сезона и намеченными премьерами, изменениями в актерском составе и хозяйственными новшествами в новом сезоне.

Хотя неделю назад в кукольном театре уже гостили первые зрители, его 29-й сезон официально начнется в субботу подготовленным режиссером Валдисом Павловским спектаклем "Дюймовочка", который был последней новой постановкой прошлого сезона. В этом сезоне, так же, как в прошлом, ожидаются четыре премьеры. Первая из них – "Красная Шапочка" в постановке Юриса Лочмелиса состоится 30 сентября. На Рождество запланирована концертная постановка, в которой на концерт в честь Деда Мороза соберутся разные известные сказочные герои, например, снеговик Олаф, Снежная королева и другие. А после Нового года в кукольный театр вернется режиссер Даце Скадиня.

Спектакль "Сладкий сон" в ее постановке в сезоне 2004/2005 года был удостоен приза "Ночи лицедеев". В этот раз она будет готовить поэтический спектакль о цифрах "Один, два, три". К последней постановке сезона приступит режиссер Валдис Павловский. Он намерен поставить написанную 30 лет назад пьесу "Лисенок-плутишка".

"Мы старательно трудились летом и все заработанные деньги – более 6000 евро вложили в ремонт зала", – рассказала руководитель театра. Увеличена сцена, обустроены помещения за сценой, приведены в порядок электросистема и прожекторы. Но имеется еще много хозяйственных нужд, например, необходим новый микроавтобус и новый световой пульт. "Мы обратились в думу с просьбой выделить финансирование на приобретение нового микроавтобуса, ведь зарабатывать на выживание тем, что имеется в этом зале, к сожалению, мы не можем. Мы зарабатываем выездными спектаклями", – пояснила Л.Виксна. Необходим также второй звуко- и светооператор, столяр, руководитель отдела постановок.

В этом сезоне в Лиепайском кукольном театре намечается другое время показа спектаклей. Они будут проводиться не по воскресеньям в 12 и 16 часов, а по субботам и воскресеньям в 12 часов. Следует отметить, что повысились цены билетов на спектакли кукольного театра. Театр предлагает посещать не только спектакли по пятницам, субботам и воскресениям, но и экскурсии. "Вся наша команда хочет, чтобы к нам приходило больше детей, поэтому предусмотрены экскурсии, – рассказала режиссер Лелде Каупужа. – Это один из способов ознакомления школьников, воспитанников детских садов и учителей с работой кукольного театра в целом и с тем, как актеры работают с куклами. Эта идея себя оправдала". В свою очередь, художественный руководитель Лита Белте-Светиня отметила, что экскурсии проводятся не только на латышском, но и на русском и английском языках.

Статистика 28-го сезона Лиепайского кукольного театра

133 спектакля: 92 в театре, 41 на выезде.

Их в общей сложности посмотрели 6236 посетителей.

43 мероприятия, в том числе 27 экскурсий.

Их в общей сложности посетили 2603 человека.