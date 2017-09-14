Чтобы обеспечить удобное пользование порталом и улучшить функциональность, мы используем файлы cookie. Продолжив смотреть эту страницу, Вы соглашаетесь на сохранение файлов cookies в памяти вашего электронного устройства. Продолжить Больше информации

Четверг, 14. сентября

+15°C
Ветер: DR 17.1 м/с
Laika ziņas Liepājā

Именины: Sanda, Sandija, Sanija, Sanita, Santa

У кукол и актеров новая сцена  (2)

Ключевые слова кукольный театр | спектакль

В Лиепайском кукольном театре в этом году запланированы четыре новые постановки и рождественская концертная постановка. После 13-летнего перерыва в этом сезоне в Лиепае спектакль будет ставить режиссер Даце Скадиня. А за лето в театре был сделан ремонт, и сцена увеличилась.

Предыдущий, 28-й сезон у нас был плодотворным и хорошим, с большими изменениями, и основательно их почувствуем именно в этом сезоне", – объявляя новый сезон Лиепайского кукольного театра, вчера на пресс-конференции сказала его художественный руководитель Лита Белте-Светиня. Она вместе с руководителем Лиепайского кукольного театра Лелде Виксной и режиссером Лелде Каупужей ознакомила со статистикой прошлого сезона и намеченными премьерами, изменениями в актерском составе и хозяйственными новшествами в новом сезоне.

Хотя неделю назад в кукольном театре уже гостили первые зрители, его 29-й сезон официально начнется в субботу подготовленным режиссером Валдисом Павловским спектаклем "Дюймовочка", который был последней новой постановкой прошлого сезона. В этом сезоне, так же, как в прошлом, ожидаются четыре премьеры. Первая из них – "Красная Шапочка" в постановке Юриса Лочмелиса состоится 30 сентября. На Рождество запланирована концертная постановка, в которой на концерт в честь Деда Мороза соберутся разные известные сказочные герои, например, снеговик Олаф, Снежная королева и другие. А после Нового года в кукольный театр вернется режиссер Даце Скадиня.

Спектакль "Сладкий сон" в ее постановке в сезоне 2004/2005 года был удостоен приза "Ночи лицедеев". В этот раз она будет готовить поэтический спектакль о цифрах "Один, два, три". К последней постановке сезона приступит режиссер Валдис Павловский. Он намерен поставить написанную 30 лет назад пьесу "Лисенок-плутишка".

"Мы старательно трудились летом и все заработанные деньги – более 6000 евро вложили в ремонт зала", – рассказала руководитель театра. Увеличена сцена, обустроены помещения за сценой, приведены в порядок электросистема и прожекторы. Но имеется еще много хозяйственных нужд, например, необходим новый микроавтобус и новый световой пульт. "Мы обратились в думу с просьбой выделить финансирование на приобретение нового микроавтобуса, ведь зарабатывать на выживание тем, что имеется в этом зале, к сожалению, мы не можем. Мы зарабатываем выездными спектаклями", – пояснила Л.Виксна. Необходим также второй звуко- и светооператор, столяр, руководитель отдела постановок.

В этом сезоне в Лиепайском кукольном театре намечается другое время показа спектаклей. Они будут проводиться не по воскресеньям в 12 и 16 часов, а по субботам и воскресеньям в 12 часов. Следует отметить, что повысились цены билетов на спектакли кукольного театра. Театр предлагает посещать не только спектакли по пятницам, субботам и воскресениям, но и экскурсии. "Вся наша команда хочет, чтобы к нам приходило больше детей, поэтому предусмотрены экскурсии, – рассказала режиссер Лелде Каупужа. – Это один из способов ознакомления школьников, воспитанников детских садов и учителей с работой кукольного театра в целом и с тем, как актеры работают с куклами. Эта идея себя оправдала". В свою очередь, художественный руководитель Лита Белте-Светиня отметила, что экскурсии проводятся не только на латышском, но и на русском и английском языках. 

Статистика 28-го сезона Лиепайского кукольного театра
133 спектакля: 92 в театре, 41 на выезде.
Их в общей сложности посмотрели 6236 посетителей.
43 мероприятия, в том числе 27 экскурсий.
Их в общей сложности посетили 2603 человека. 

  • Комментарии (2)
  • 0
  • 0
  • 0
+ просмотреть все Осталось символов: 500

Добавить комментарий

Портал liepajniekiem.lv не несет ответственности за добавленные к статьям комментарии. Призываем соблюдать толерантность, рамки приличия и обходиться без грубости.

На портале запрещено размещать:
- Неэтичные, грубые комментарии, комментарии, которые предоставляют лживую информацию,
- Комментарии, которые противоречат законодательству ЛР,
- Комментарии, расистского характера и разжигающие этническую нетерпимость,
-Информацию коммерческого характера или любого рода рекламу и агитацию.

В случае несоблюдения правил, liepajniekiem.lv имеет право удалять комментарии, закрывать доступ к комментариям и сообщать правоохранительным органам.

Внимание!!!
Чтобы снизить возможности на портале манипулировать мнением и настроением комментаторов, комментарии, авторы которых участвуют в дискуссиях под разными никами, будут выделены серым цветом. Так как этот процесс технический, то возможны ситуации, при которых окрашенные комментарии могут быть не от одного автора, или же неокрашенные комментарии могло писать одно и то же лицо.

+ просмотреть все

Культура

Saistītās ziņas

Pamanīji neatbilstošu saturu? Būsim pateicīgi, ka par to informēsi mūs!