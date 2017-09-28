В Лиепае начинают транслировать оперы

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Постановкой популярной комической оперы "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта сегодня вечером кинотеатр "Балле" начинает демонстрировать оперные и балетные спектакли Лондонской Королевской оперы.

Спектакли Лондонской Королевской оперы (Royal Opera House) с сегодняшнего дня будут показывать в кинотеатрах "Cinamon Holding" во всей Балтии, в том числе в Лиепае, несмотря на то, что здесь маленький кинотеатр. Таким образом культурное содержание города станет еще богаче. "Честно говоря, мы решали, показывать или не показывать спектакли Королевской оперы в лиепайском кинотеатре, ведь по сравнению, например, с Ригой, где у нас восемь залов, он небольшой. Обсудив это в коллективе, мы единогласно решили показывать и в Лиепае", – рассказал коммерческий директор владельца кинотеатра "Балле" – "Cinamon Holding" Томас Лухатс.

Постановки оперных спектаклей и балета из Лондонской Королевской оперы в кинотеатре "Балле" можно будет посмотреть в четверг вечером, раз или два раза в месяц.