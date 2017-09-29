Волк нечаянно съел бабушку

Когда Красная Шапочка шла в гости к бабушке, она в лесу встретила Волка. Персонажей сказки оживляют актеры Крист Мединьш и Дениса Браша.

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Кто же в детстве не читал или не слышал сказку о Красной Шапочке и Волке? Режиссер Юрис Лочмелис в Лиепайском кукольном театре поставил эту сказку в светлой и добродушной версии, в которой Волк – прелестный и бабушку съел совершенно случайно. Но конец был счастливым. Посмотреть приключения тряпичной куклы – Красной Шапочки и плюшевого Волка в прекрасном, будто детской рукой нарисованном лесу приглашают маленьких зрителей с трехлетнего возраста.

В основе спектакля "Красная Шапочка" – известная сказка братьев Гримм. "В принципе это рассказ, каким его помним с детства, только, может быть, не такой кровавый, потому что цель спектакля – доброта. Вместе с этим здесь нет брутального поедания всех главных персонажей и последующего вспарывания брюха. Все происходит случайно", – заинтригованно рассказывает режиссер Юрис Лочмелис, который на работу в кукольном театре вернулся после более 10-летнего перерыва.

Ю.Лочмелис рассказал, что Красная Шапочка в спектакле – умная, находчивая, шустрая девочка, но и забывчивая, "как подобает детям". Из всех персонажей сказки братьев Гримм в версии спектакля кукольного театра больше всего отличается именно Волк. "Он не ужасный Волк, он только опечален, так как именно в тот день, о котором идет речь, был десятый день рождения Волка, но никто его не поздравил, – рассказывает режиссер. – И он отправился к бабушке с надеждой, что там будет праздник для него". В спектакле участвуют не только Красная Шапочка, Волк и бабушка, но и новые персонажи – Лягушка и Крыса.

Лес, через который Красная Шапочка идет к бабушке, светлый, красивый, как нарисованный детской рукой. Эту работу выполнила художница Александра Рунде.

С куклами в спектакле работают два актера – Дениса Браша и Крист Мединьш. "Оба актера очень классные. Они впервые работают в таком тандеме, и, по-моему, у них очень хорошо получается, – режиссер охарактеризовал новый дуэт.

Светлую и жизнерадостную атмосферу в спектакль вносят сочиненные композитором Янисом Страздсом песни на слова Юриса Лочмелиса.