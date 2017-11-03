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Жизнь поэта в фотографиях

Ключевые слова выставка | гутманис олаф

На лиепайской конференции VII конгресса Летоники "Люди и судьбы Пиемаре" сплелось исследование с искусством, театром, фото. Поскольку это юбилейный год 90-летия большого патриота Курземе писателя Олафа Гутманиса, то некоторые мероприятия на конгрессе Летоники проходят в атмосфере его вклада и воспоминания жизни.

В фойе Лиепайского дома латышского общества можно ознакомиться с подготовленной современниками писателя фотовыставкой. Авторы – Ирина Тире, Варис Сантс, Гунар Копшталс, Улдис Бриедис, Петерис Яунземс, творческая и трудовая жизнь которых в свое время проходила рядом с Олафом Гутманисом, поэтому там можно увидеть фотографии юности, сцены рыболовства, Сибири, портреты разных лет.

Петерис Яунземс, например, вспоминает о периоде, когда писатель работал в редакциях лиепайских газет. "У меня большая коллекция фотографий Олафа Гутманиса, примерно 60 снимков. Мы знакомы с 1970 года, – поведал П.Яунземс. – Олаф всегда был отзывчивым и понимающим, ему нравилось фотоискусство, и он был готов сделать многое, чтобы появилась фотография". Среди портретов есть один интересный снимок, который сделан на улице, недалеко от домика "Курземес вардс". П.Яунземс вспомнил, что в то время понадобилась фотография для первоапрельского номера. Тогда они придумали, что Олаф мог бы ловить рыбу в открытой канализационной шахте. Писатель сидел с удочкой, вокруг валялся улов. Фотограф вспомнил, как мимо проходили люди из нового кинотеатра "Лиепая", смеялись, некоторые даже спросили, какой клев.

Гунар Копшталс, который также работал вместе с Олафом, запечатлел как культурные мероприятия, так и рабочие моменты в Лиепайском отделении Латвийского телевидения, где в одно время писатель работал редактором. Фотомастер вспомнил о характерном для писателя внешнем спокойствии.

Свои воспоминания о юбиляре прислали Ирина Тире и Улдис Бриедис, который также каждый в свое время побывал вместе с О.Гутманисом. Улдис Бриедис написал: "У нас был совместный период жизни и работы. Мы раза четыре побывали в Сибири". Это видно также на снимках. 

"Я его воспринимал как зрелую личность, как человека, умеющего разговаривать с людьми", – вспомнил Варис Сантс. На фотовыставке присутствовали не только педагоги, литературоведы и исследователи Лиепайского университета, которым принадлежит задумка о создании выставки, но и сын Гутманиса – Давис и дочь Иева. Иева передала литературоведам письма, переписку с отцом, когда она училась за рубежом. "Папа в письмах открывал свою природу, свои ощущения и ценности. Для меня эти письма очень важны, поскольку таким образом мы могли общаться друг с другом. На выставке мне понравились снимки лет его юности", – сказала Иева. 

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