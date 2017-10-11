Брайан Адамс в звучании биг-бэнда НВС

Ключевые слова нвс | биг-бэнд

13 октября в 19 часов в Лиепайском доме латышского общества с бесплатным концертом будет гостить биг-бэнд Национальных вооруженных сил Латвии, к которому присоединятся дирижер и два музыканта оркестра Королевских воздушных сил Канады. Об этом проинформировала представитель отдела прессы департамента военных публичных отношений Министерства иностранных дел, капитан Сандра Брале.

В Лиепае биг-бэнд Национальных вооруженных сил сотрудничает с дирижерами других стран НАТО. И вместе с биг-бэндом вооруженных сил выступали музыканты и дирижеры из Швейцарии, Финляндии, Литвы, Норвегии и Германии. В пятницу на концерте биг-бэнд НВС будет выступать вместе с дирижером оркестра Королевских воздушных сил Канады, капитаном Метью Кларком и музыкантами Дэвидом Греноном и Майком Холлом. Все три музыканта служат в вооруженных силах Канады в Виннипеге и активно выступают с концертами в Канаде. Музыканты являются болельщиками команды "Виннипег Джетс" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

На концерте слушателям будут предложены близкие сердцам канадских военнослужащих и популярные песни. В специальных аранжировках прозвучат популярные песни создателя канадской поп-музыки Майкла Бубле, Брайана Адамса, а также золотой репертуар рок-групп "Rush", "Trooper", "RedRaider".