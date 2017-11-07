Музыкантам "Сенсус" еще не заплатили

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На июль следующего года запланирован уже второй фестиваль классической музыки "Сенсус" с участием мировых звезд – сопрано Марины Ребеки и дирижера Карела Марка Шишона. Однако организатор фестиваля – концертное агентство "Лаба музика" – еще не уладил финансовые обязательства с участниками предыдущего фестиваля. "Я очень надеюсь, что мы это сделаем в течение ближайших недель", – сказал представитель агентства Инт Далдерис.

Стартовавший в этом году в лиепайском концертном зале "Лиелайс дзинтарс" фестиваль классической музыки "Сенсус" собрал музыкантов лучших европейских оркестров – из Берлинской филармонии, амстердамского Concertgebouw и др. Музыканты выступали с камерными концертами, проводили мастер-классы для молодежи и вместе с лучшими латвийскими музыкантами образовали Латвийский фестивальный оркестр, где за дирижерским пультом стоял К.М.Шишон. Этот концерт номинирован на приз "Килограмм культуры" во втором квартале.

Фестиваль "Сенсус" проводит концертное агентство "Лаба музика", членом правления которого является Анете Точа, а художественным руководителем – Инт Далдерис. В свою очередь, художественным руководителем фестиваля "Сенсус" является Гунар Упатниекс, контрабасист Берлинской филармонии, благодаря которому европейские музыканты летом гостили в Лиепае. Он выступил с концертом в честь второй годовщины концертного зала "Лиелайс дзинтарс". На вопрос, вернутся ли они следующим летом, он ответил: "Я не вернусь на следующий фестиваль "Сенсус", потому что мы не нашли общего языка с "Лаба музика". Концертное агентство все еще не заплатило ни моим коллегам из Берлинской филармонии, ни коллективу из Амстердама за прошлый фестиваль". Г.Упатниекс также усомнился, что фестиваль без его участия состоится с прежним названием, но сказал, что в настоящее время между ним и агентством "Лаба музика" ведутся переговоры и дискуссия, что ему никогда не нравилось.

Представитель концертного агентства "Лаба музика" И.Далдерис подтвердил, что еще не все обязательства в связи с состоявшимся этим летом фестивалем улажены. Но указал, что это не является причиной, представляющей угрозу для фестиваля "Сенсус". "Именно фестиваль этого года дался нам тяжелее и труднее, чем предполагалось. Частичная оплата произведена, но не на сто процентов, – заметил он. – В июне отказали частные спонсоры, с которыми имелась договоренность. Но частное остается частным, поэтому у нас и возникли проблемы. Мы поняли, что изменить формат фестиваля невозможно, нужно все сделать до конца, а оплату произвести постепенно. Я очень надеюсь, что в течение ближайших недель мы сделаем это". Он подчеркнул, что при организации какого-то фестиваля впервые трудно предвидеть и доходы от продажи билетов, и различные другие источники финансирования.

На вопрос, продолжит ли "Лаба музика" сотрудничество с Г.Упатниексом, И.Далдерис ответить не смог. "Посмотрим, найдем ли общую формулу сотрудничества и как это получится. Во всяком случае, если что-то изменится, то это никоим образом не скажется на художественном качестве следующего фестиваля", – сказал он.

Второй фестиваль классической музыки "Сенсус" будет проходить с 16 по 22 июля 2018 года. Согласие от певицы М.Ребеки и дирижера К.М.Шишона уже получено. Выступит Латвийский фестивальный оркестр, на фестивале снова увидим и услышим выдающихся музыкантов из различных европейских оркестров. Состоится несколько концертов, а также мастер-классы для юных музыкантов, – пообещал И.Далдерис.