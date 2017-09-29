Объявляют новый бесплатный фестиваль

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Следующим летом в Лиепае с 12 до 14 июля состоится новый фестиваль "Open Liepāja", в котором примут участие музыканты и группы из Латвии и зарубежных стран, состоятся разные спортивные соревнования, состязания по грилю, чемпионат по рыбалке и другие мероприятия. "Все мероприятия во время этого фестиваля будут бесплатными", – на пресс-конференции в среду сообщил автор идеи фестиваля Эдий Клайшис.

"Мы хотим показать, что можно иначе. И что в Лиепаю можно привозить людей. Мы хотим оживить город. Видим, что может, например, Клайпеда. Если посмотреть на культурную жизнь в Клайпеде, то это как день и ночь. Мы все время слышим, что учимся у Литвы. Не вижу, чему мы научились. О Паланге даже говорить не будем. Это вообще другой мир", – причину создания в городе чего-то нового разъясняет Э.Клайшис, предприниматель, руководитель общества "World Culture Society". "Вентспилс на свой праздник города может собрать 135 000, наш город этого не сделал за 100 лет с помощью бесчисленных фестивалей, которые проводились здесь, – в свою очередь, сказал один из вовлеченных в организацию фестиваля, музыкант Андрис Эрглис. – Может быть, это покажется амбициозным, но наша цель – наконец-то наполнить этот город людьми, ведь, как известно, город становится все более и более пустым".

"Open Liepāja" задуман как полный многообразными событиями фестиваль, из-за которого лиепайчане вышли бы на улицы города, а гости с удовольствием приехали бы в Лиепаю со всей семьей. Для реализации замыслов привлечена команда, в состав которой, кроме Э.Клайшиса и А.Эрглиса, вошли музыкант Янис Ивушканс, руководитель общества скейтбординга "O.S.S.G" Айнар Ермаченко, представитель команды BМX "Rave Team" Роберт Клепис, представитель Лиепайских уличных гимнастов Гвидо Шалмс и баскетболист Роберт Крастиньш. Каждый из них отвечает за один из разделов фестиваля.

Музыкальная программа задумана на стадионе "Олимпия". В пятницу на сцену поднимутся разные латвийские и зарубежные биг-бэнды вместе с солистами. А в субботнем концерте – разные популярные местные и зарубежные группы с солистами. Программа еще составляется, но уже известно, что примут участие гости из Казахстана, Грузии, Украины, России. Обязательно приедут музыканты из Литвы и, возможно, Израиля и США.

На территории Приморского парка намечаются разные спортивные соревнования. На площадке Порзиньгиса будут проходить баскетбольные соревнования по образцу берегового матча столицы в течение всего дня, в которых будут стартовать команды с обоих берегов лиепайского канала. Возможно, участие в них примет также Кристап Порзиньгис. Состоятся соревнования по скейтбордингу среди молодежи и взрослых. На эти соревнования, как рассказал А.Ермаченко, возможно, приедет лучший скейтбордист Латвии, рекордсмен книги Гиннесса Янис Кузьмин. На соревнования по уличной гимнастике, в которых будут участвовать гимнасты из Латвии, Литвы и Эстонии, может приехать лучший гимнаст Латвии, чемпион мира Даниэл Лайзанс. Предусмотрено также шоу ВМХ вместе с уличными гимнастами и исполнительницами хип-хопа.

В парке Райниса запланированы соревнования по грилю с разными мастер-классами, на лиепайских водоемах состоятся соревнования рыболовов. В Приморском парке будут детские концерты.

Организаторы фестиваля "Open Liepāja" просят людей, общества, организации, предприятия принять участие со своими идеями, которые они хотели бы реализовать во время этого праздника, и оправить их по э-почте: info@liepajaopen.lv.

Бюджет фестиваля составляет приблизительно 200 000 евро, которые предусмотрено привлечь при помощи спонсоров. "Доброжелателям говорим: не перечисляйте нам деньги, оплачивайте то, что нам необходимо. Если это сцена, оплатите сцену. Если нужно привезти грузина, оплатите привоз грузинов. Я считаю, что это обеспечит достаточную прозрачность", – пояснил Э.Клайшис.

Приближение фестиваля ознаменует запланированное на конец ноября этого года в "Лиелайс дзинтарс" выступление фолк-джазовой группы "Iriao" из Грузии.