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"Прата ветра" в Лиепае – через год после турне

Ключевые слова прата ветра | концерт

Одна из самых популярных в Латвии групп "Прата ветра" объявила концертное турне по Латвии, которое состоится в июле и августе 2018 года и пройдет в Елгаве, Валмиере, Вентспилсе, Даугавпилсе и Риге. Имени Лиепаи в нем снова нет. Но, вероятнее всего, "Прата ветра" в городе ветров снова выступит через год после концертного турне.

"У нас еще в прошлом году была договоренность, что мы не хотим быть в общем турне, мы хотим быть особыми", – указала заведующая отделом общественных отношений и маркетинга Лиепайской думы Зита Лаздане и напомнила, что следующий год – это год столетия Латвии, и он очень загружен и насыщен разными мероприятиями, особенно летом. Она сказала, что "Прата ветра" могла бы устроить особый концерт в Лиепае снова через год после концертного турне по Латвии.

"После грандиозного концерта в прошлом году необходимо выдержать небольшую паузу, чтобы наше возвращение в Лиепаю стало праздником и для нас самих, и для лиепайчан", – ответила руководитель ООО "Прата ветра" сканю иераксту компания" А.Аушкапа, когда ее спросили о причинах, почему Лиепая снова не выбрана целью посещения в концертном турне "Прата ветра" по Латвии. Правда, она не ответила, когда группа снова сможет выступить в Лиепае.

Предыдущее турне группы "Прата ветра" по Латвии "Семь шагов на свежем воздухе" прошло в 2015 году в Елгаве, Вентспилсе, Валмиере и Риге, и тогда Лиепая в это турне включена не была. В то время А.Аушкапа обосновала это экономической ситуацией. Но после продуктивных переговоров между менеджером группы и Лиепайским самоуправлением и при его финансовой поддержке в прошлом году в Лиепае на стадионе "Даугава" концерт группы состоялся и собрал около 30 000 слушателей. 

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