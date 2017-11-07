11 и 18 ноября в Лиепае состоится много разных бесплатных мероприятий. Например, в большом зале Лиепайского дома латышского общества 11 ноября в 14 часов начнется концерт хоров. В нем примут участие смешанные хоры Лиепайского центра народного творчества и культуры "ИНТИС", "Курса", "Лайкс", "Лаума", "Лива", "Айя", женский хор Лиепайского университета "Атбалсс", смешанный хор Лиепайской государственной 1-й гимназии, смешанный хор "Реверберация" Лиепайского детско-юношеского центра. В свою очередь, 18 ноября в Лиепайском доме латышского общества в 15 часов состоится посвященный 99-му дню рождения Латвии концерт народных танцев с участием детского танцевального коллектива "Крустини", молодежного танцевального коллектива "Одзиня", ансамбля народных танцев "Руцавиетис", коллектива народных танцев "Банга", танцевального коллектива среднего поколения "Бандзениеки", "Квеле", "Вадугунс" и танцевального коллектива сениоров "Сидрабвилнис".
Праздник будет! 07.11.2017
Ключевые слова праздник | концерт | танцы
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