Самая длинная песня Лиго

Ключевые слова мероприятиe

Сегодня в день летнего солнцестояния с восхода до захода солнца в эфире Латвийского радио-2 будет вестись прямая трансляция с мероприятия "Самая длинная вековая песня Лиго". В ней примут участие также Отанькский этнографический ансамбль, женские хоры "Дурбе" в Дурбе и "Сига" в Павилосте.

Песни в исполнении отанькского этнографического ансамбля Ницкого края прозвучат в 15.40. В радиоэфире будут звучать две мелодии: "Я сплела веночек…" и "Как мы Яниса встречали". "Так как нам предоставлены три минуты, но их мы одной песней не заполним, то можем добавить еще одну песню", – пояснила руководитель ансамбля Солвейга Петерсоне. Но песни будут звучать не из Отаньки, как в прошлом году, а из Юркалне, где ансамбль уже готовится к своему концерту. "Очень трудно определить – все это работа или праздник. Конечно, если мы хотим порадовать людей, плетем венки, готовим сыр, то это можно считать работой, но одновременно это праздник, если не считаем, что праздновать означает ничего не делать", – признает С.Петерсоне.

Дурбский женский хор "Дурбе" будет петь в 15.15 вместе с мужским ансамблем. Они вместе исполнят песню из репертуара Праздника песни "Кто спал в Янову ночь", – рассказал руководитель хора Ренар Юзупс. Народная песня прозвучит на Дурбском городище под открытым небом.

В Павилосте тоже будет звучать народная песня на тематику Лиго. Петь и играть на инструментах будет сам женский хор "Сига", и его выступление в эфире можно будет услышать в 16.45. "Будем петь под открытым небом возле порта и судов, которые символизируют Павилосту и рыболовство, в творческой непринужденной атмосфере Янова праздника. Чтобы передача была насыщенной и интересной, к слушателям с приветствием обратится председатель краевой думы Улдис Кристапсонс", – рассказала руководитель хора Лиене Бреча.

Фольклористы и хористы просят не сидеть дома и присоединиться всех, кто готов поддерживать и подпевать самой длинной песне Лиго.

Такая акция "Самая длинная вековая песня Лиго" проводится уже второй год, это один из подарков к столетию Латвии с участием 35 музыкальных коллективов. Осознание общности народа и укрепление традиций пения сегодня проводятся не только в Латвии, к ней присоединились соотечественники в Великобритании, Германии, Люксембурге и Эстонии.