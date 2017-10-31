Созвездие хористов блистает в юбилей

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Обширной концертной программой и позже бокалом шампанского и праздничным тортом смешанный хор "ИНТИС" Лиепайского центра народного творчества и культуры в воскресенье в концертном зале "Лиелайс дзинтарс" отпраздновал свое 30-летие. Петь в этом хоре – это нечто особенное, – утверждают хористы.

В первой части юбилейного концерта "Хор. "ИНТИС". 30" были отобраны значимые для хора композиции духовной музыки таких композиторов как Петерис Васкс, Ула Ейло, Витаутас Мишкинис, Константинас Микалоюс Чюрлёнис, Сергей Рахманинов и Павел Лукашевич. Композиция У.Ейло "Месса восхода солнца", фрагмент которой "Идентичность и основание" хор исполнил на концерте, была включена в концертную программу хора "ИНТИС" и литовского камерного оркестра "НИКО" в феврале прошлого года в "Лиелайс дзинтарс", а произведения остальных композиторов, вместе с коллективами из Литвы, России, Польши образовав хор региона Балтийского моря, в этом году исполнял в храмах во всех четырех упомянутых странах. В первой части концерта вместе с хором выступила также органистка Лиене Андрета Калнциема, и стихи Рихарда Рудзитиса читали бывшие участники хора "ИНТИС" – актриса Карина Татаринова и главный дирижер Праздника песни Гинт Цеплениекс.

В свою очередь, во второй части концерта хор "ИНТИС" исполнил произведение П.Васкса "Плоды тишины" – хор в прошлом году участвовал в нескольких концертах, посвященных 70-летию этого композитора. Были исполнены также песни Эрика Эшенвалдса и Иманта Калниньша, звучавшие в программах лирических песен хора, традиционная южноафриканская песня, с которой хор ознакомился во время участия во Всемирной олимпиаде хоров, и песня Угиса Праулиньша "Диевайнес" из репертуара Праздника песни. В нескольких произведениях к хору присоединилась концертмейстер Лина Андреева, и в этой части концерта прозвучали стихи участника хора "ИНТИС" Нормунда Дзинтарса.

После впечатляющего концерта хор поблагодарил слушателей и всех организаторов, а художественный руководитель коллектива, дирижер Илзе Валце утопала в цветах. После торжественного концерта нынешние и бывшие хористы и званые гости собрались на четвертом этаже концертного зала, чтобы поднять бокалы в честь юбилея хора. Продолжались выступления, и не обошлось также без песен.

"Пение в этом хоре – нечто особое. Потому что им руководит Илзе Валце. Кажется, в ней установлен вечный двигатель. Когда все остальные уже устали, у Илзе этот двигатель все еще действует, и тогда ты понимаешь, что тоже не можешь спасовать. Так это продолжается все эти годы", – признала лектор Лиепайского университета Гита Гирнюс, которая в хоре "ИНТИС" поет уже 23 года.

Байба Бите, которая часто на концертах исполняет сольную партию, в хоре поет года четыре. Теперь она живет в Талси, но хор манит и зовет, и в этом велика заслуга также И.Валце. И Б.Бите присутствует на важнейших событиях, концертах, конкурсах и смотрах хора. "Нечто особенное есть в этом хоре, – сказала она. – Иногда кажется – не получается, но затем все сходится. То же самое, что Илзе Валце сказала о звездочках. Каждый из нас сам по себе является звездочкой, и в какой-то момент мы собираемся вместе и образуем созвездие. Мне кажется, именно это привлекательно в этом хоре. И в нем также хорошие певцы, с которыми хочется встречаться и вместе петь".