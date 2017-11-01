Выяснят победителей конкурса пианистов

Ключевые слова конкурс | музыка

В лиепайском концертном зале "Лиелайс дзинтарс" с 1 по 3 ноября будут проходить финальные концерты 7-го Международного конкурса пианистов им.Я.Витола. на них пианисты будут выступать вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и его художественным руководителем Гинтарасом Ринькявичюсом.

Международный конкурс пианистов им.Я.Витола, начало которому заложено в 1989 году и который за это время стал визитной карточкой пианизма Латвии, в этом году проходит с 26 октября по 3 ноября. Его третий тур и заключительный концерт впервые состоится в Лиепайском концертном зале.

В первом туре конкурса участвовали 32 молодых пианиста из Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, России, Белоруссии, Румынии и Японии. Жюри, в составе которого были пианисты с мировым именем Ронан О'Хора из Великобритании, Юрис Калнциемс из Латвии, Ивари Илья из Эстонии, Юргис Карнавичюс из Литвы, Мадина Файзыева из Узбекистана и Пьер Франческо Форленца из Италии, – во второй тур выдвинуло 15 участников. В нем пианистам кроме произведений Вольфганга Амадея Моцарта, Йозефа Гайдна или сонаты Людвига ван Бетховена и свободной композиции нужно было исполнить также специально для конкурса созданное произведение латышского композитора Яниса Зандберга "Улетучивающаяся акварель". И в третий тур попали шесть конкурсантов – Илья Домнин и Рихард Плишанов из Латвии, Александр Кашпурин и Антон Яшкин из России, Дарья Коваль из Белоруссии и Марина Кан из Норвегии. В их исполнении в финальных концертах прозвучат Второй концерт Фредерика Шопена, Второй и Третий концерты Сергея Рахманинова, Второй концерт Сергея Прокофьева и Первый концерт Ференца Листа.

Вчера участники третьего тура, или финалисты прибыли в Лиепаю, где начались репетиции вместе с Лиепайским симфоническим оркестром и дирижером Гинтарасом Ринькявичюсом. Сегодня вечером состоится первый концерт финалистов, завтра вечером – второй, а в пятницу на заключительном концерте будут объявлены и награждены победители Международного конкурса пианистов им.Я.Витола.