Анфилада-17

Ключевые слова творчество | альманах

Местный русский альманах клуба «Творчество» продолжается выпускаться раз в год. На днях вышел из печати его очередной, семнадцатый выпуск. Полиграфию издания обеспечивает издательство педагогической академии. В новом альманахе традиционно публикуются проза и стихи лиепайских авторов, среди которых есть и новые имена, например, публикующийся и в газете Тим Францисти. Помещен малоизвестный рассказ А.Куприна «Извзчик Петр». Как обычно, представлено и несколько исторических материалов. В частности, это очерк о зарождении в порту Императора Александра III российской морской авиации и ее дальнейшем развитии в годы независимой Латвии. Любопытно описание концлагеря в военном городке после государственного переворота в мае 1934 года – по исследованию историка Валтера Щербинского. В рубрике «Православие» помещен отчет журналиста Валентины Грибовской о паломнической поездке на остров Валаам.

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