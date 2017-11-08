Ключевые слова выставка | музей | ополченцы

В рамках тематической выставки "Лиепайский гарнизон в восстановленной Латвии. 1991 – 2017" Лиепайский музей в сотрудничестве с дислоцирующимися в Лиепае подразделениями вооруженных сил Латвийской Республики в ноябре проводит цикл мероприятий для молодежи "Будь одним из нас".

Каждую среду в 13 часов в зале экспозиции в отделении Лиепайского музея "Лиепая при оккупационных режимах" учащиеся смогут послушать представителей подразделений, ознакомиться с развитием истории и сегодняшним днем дислоцирующихся в Лиепайском гарнизоне подразделений осмотреть экипировку, форму, знаки различия, фотографии и др.

Сегодня в 13 часов состоится встреча с координатором национальных патриотических организаций, коллекционером армейских вещей Юрисом Ракисом. В свою очередь, 15 ноября в 13 часов состоится встреча молодежи с представителями флотилии Морских сил и 1-го регионального центра обеспечения. 22 ноября – встреча с представителями 4-й бригады ополчения, а 29 ноября – с представителями отдела по обучению водолазов учебного центра Морских сил.