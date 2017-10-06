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В субботу и воскресенье с 12 до 18 часов помещение "NOVUS S" в Новой Лиепае на ул.Теодора Брейкша будет открыто для всех интересующихся. Можно будет проверить свои навыки игры в новус, а также сыграть в другие доступные настольные игры. В качестве знакомства эти услуги будут бесплатными.

"NOVUS S" будет приглашать посетителей приятно провести конец недели в первую субботу и воскресенье каждого месяца.