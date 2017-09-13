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Костер дружбы народов  (5)

Ключевые слова костер | поляки | польская община

Лиепайское польское общество "Ванда" в этом месяце проведет традиционное мероприятие "Костер дружбы народов" на концертной эстраде "Пут, веини!", на котором собираются творческие коллективы национальных меньшинств.

16 сентября в 12 часов на набережной Торгового канала, напротив торгового центра "Остмала", участники разных культурных обществ будут сажать деревья, пополняя ряд посаженных уже в прошлом году липок. Затем они отправятся на концертную эстраду, где в 15 часов состоится третий "Костер дружбы народов".

"Каждый из семи творческих коллективов национальных меньшинств пригласит с собой один латышский коллектив народного искусства, – сказала руководитель общества "Ванда" Рита Розентале. – Всех присутствующих объединит огонь как искра жизни, как источник тепла, у которого во взаимопонимании, во взаимодействии культур и содружестве могут объединиться люди разных национальностей".

Финансирование для проведения костра дружбы общество "Ванда" получило в рамках поддержанного Министерством культуры проекта "Участвуй в Курземе".

Лиепайское польское общество при поддержке Министерства культуры и городского самоуправления в этом году также позаботилось о новом визуальном облике для участников своего ансамбля песни "Бурштынки" – приобретены 11 новых комплектов краковского народного костюма. Публика сможет их оценить, когда ансамбль выступит на мероприятии в честь государственного праздника в ноябре. 

Финансовая поддержка позволила также отправиться в поездку в Варшаву, где члены общества не только ознакомились с культурно-историческими ценностями, но и слушали музыку и участвовали в мастер-классах, осваивая новые песни, а также совершенствовали знания польского языка. 

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