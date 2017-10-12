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Мероприятия с 12 по 19 октября

Ключевые слова новости культуры

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. «Все билеты проданы» поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40. 

В этой передаче руководитель Лиепайского центра народного искусства и культуры Байба Клява расскажет о лиепайской премьере концерта Яниса Страздса и Яниса Петерса «Лён». 

12 октября:
В 19.00 Валмиерская киностудия покажет в Зале роз Олимпийского детское представление «История игрушек». 

13 октября:
В 19.00 в Зале роз Олимпийского выступит группа «Keksi» с концертом в честь своего 20-летнего юбилея. Прозвучат жемчужины рок-н-ролла в аранжировке группы и оригинальные песни.

В 19.00 в Лиепайском доме латышского общества выступит биг-бенд Национальных вооруженных сил Латвии вместе с оркестром Канадских королевских воздушных сил. Вход на концерт – бесплатный.

В 19.00 в концертном зале «Lielais dzintars» с концертом «Серебряная свадьба» будет гостить группа «Labvēlīgais Tips». 

14 октября:
В 15.00 Лиепайский народный театр представит в Лиепайском доме латышского общества премьеру музыкального спектакля «Куршские викинги», а в 20.00 состоится «Осенний бал» с группой «Apvedceļš».

В 18.00 в зале Хика отеля «Promenade» концертом «Соблазны французской музыки» в исполнении пианиста Жана Мари Машадо и аккордеониста Дидье Итистари начнется традиционный цикл «Зажги свет», в программе – музыка разных жанров и эпох.

В 19.00 в концертном зале «Lielais dzintars» впервые в Лиепае состоится представление настоящего фламенко – группа из испанской Севильи порадует балетным спектаклем «4women4». 

15 октября:
В 16.00 в Лиепайском доме латышского общества прозвучит концерт «Лен», цикл песен Яниса Страздса и Яниса Петерса о Латвии и латышах.

В 16.00 в концертном зале «Lielais dzintars» прозвучит концерт «Ужин с ART-I-SHOCK». Женское трио ART-I-SHOCK порадует публику временами года от Буэнос-Айреса до Латвии, от Астора Пьяцоллы до Рихарда Дубры. 

19 октября

В 10.00 и 12.00 в концертном зале «Lielais dzintars» детей порадует музыкальный спектакль по мотивам всем известного мультфильма «Ежик в тумане», в представлении прозвучат произведения русской классики: Рахманинова, Прокофьева, Шостаковича и других композиторов. 

Новости Лиепайского театра.

Лучшие спектакли российского театрального фестиваля «Золотая маска» снова в Лиепае! 14 октября в 19.00 Московский театр имени Маяковского привезет в Лиепайский театр «Русский роман», где главную роль – Софьи Андреевны Толстой – исполняет Евгения Симонова. воеобразная семейная сага, соединение биографии и творчества Льва Толстого, вариации на тему «Анны Карениной», где Толстой автор не только литературного шедевра, но и драмы собственной семьи. 

15 октября в 19.00 Лиепайский театр покажет спектакль по пьесе французского драматурга Ясмин Резы в постановке Джиллинджера «Bella figura» (Шарм дискретных отношений). Вечер. Ресторан. Парковка. Андреа и Борис приехали сюда по рекомендации ...жены Бориса. Франсуаза, Эрик и мать Эрика Ивонна хотят отметить день рождения Ивонны. Они проводят вечер вместе, и выясняется, что некоторые из них давно знакомы... 

17 октября в 19.00 Лиепайский театр пригласит на «Гедду Габлер» Генрика Ибсена в постановке Лауры Гроза-Кибере. Гедда – генеральская дочь, новобрачная. Она умудряется разрушить и уничтожить жизни всех, кто оказался рядом с ней. И себя в том числе. Сильная и завораживающая постановка. 

18 октября в 10.00 и 14.00 Лиепайский театр покажет яркий, полный театрального волшебства музыкальный спектакль «Джельсомино в Стране лжецов» по сказке Джанни Родари в постановке Гинта Шолиса. 

20 и 21 октября Рижский русский театр имени Михаила Чехова покажет в Лиепайском театра «Альбом» Аверченко и «Медею» Еврипида, а 22 октября театр Дайлес привезет комедию «Заставь бога смеяться». 

Выставки:
Выставок в Лиепае, как всегда, много – в музее, галереях, библиотеках. В Лиепайском музее увидите фотовыставку Айгара Хибнера «Личности» и экспозицию об истории здания музея «Музей на перепутье времен». Подробно обо всех выставках – на www.liepajaskultura.lv.

Обо всех событиях культурной жизни Лиепаи можно узнать на сайте Управления культуры Лиепаи www.liepajaskultura.lv в разделе «Календарь». 

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