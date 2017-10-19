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Мероприятия с 19 по 26 октября

Ключевые слова новости культуры

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. «Все билеты проданы» поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40. 

В этой передаче директор Лиепайской Центральной научной библиотеки Илга Эрбе расскажет о праздновании предстоящего 240-летия библиотеки. 

20 октября:
В 19.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра выступит Королевский импровизационный театр, Янис Скутелис и его коллеги порадуют публику юмористическими импровизациями.

В 19.00 в Зале Хика отеля Promenade в цикле «Зажги свет» с концертом «Сделано в Бельгии. От Балкан до джаза» выступит группа «Aranis» из Бельгии.

В 19.00 в Лиепайском доме латышского общества в рамках своего концертного тура «С улыбкой на закате» выступит группа «Klaidonis». 

21 октября:
В 17.00 смешанный хор «Kursa» приглашает в Лиепайский дом латышского общества на День песен смешанных хоров «Для всех одна – у каждого своя – народная песня».

В 18.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра выступит Янис Стибелис с концертом лучших песен «Почувствуй!».

В 19.00 в концертном зале «Lielais dzintars» ирландская группа «The Gloaming» выступит с единственным концертом в Балтии. Парни играют родной ирландский фолк с оттенками джаза и экспериментальной музыки. 

22 октября:
В 16.00 в Камерном зале «Lielais dzintars» прозвучит концерт фортепианной музыки «Вена и Париж. Музыкальные жемчужины». Францис Гайлюс и Сана Виллеруш исполнят произведения Моцарта, Шуберта, Равеля, Берга.

В 19.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра с юбилейным концертом «Только для своих» будет гостить Юрий Стоянов.

24 октября
В 19.00 в Лиепайском доме латышского общества Театр Годса покажет прекрасный, с философским юмором спектакль «Блесна» в постановке Джиллинджера. 

26 октября:
В 19.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра будет гостить стенд-ап комедия «Мачо».

В 19.00 в концертном зале «Lielais dzintars» прозвучит акустический концерт Мика Дукурса «Home». 

27 октября:

В Лиепайский Олимпийский центр приедет эксцентричная комедия «Игра на вылет» с Ларисой Удовиченко в главной роли. 

Новости Лиепайского театра.

20 октября в 19.00 Рижский русский театр имени Михаила Чехова в Лиепайском театре покажет «Альбом» по рассказам Аркадия Аверченко – публика увидит «Семь способов соблазнения». 

21 октября в 18.00 Рижский русский театр порадует публику трагедией «Медея» Еврипида. Поставил ее Владислав Наставшев, а Медею играет Гунта Зариня. 

22 октября в 15.00 театр Дайлес покажет в Лиепае комедию «Заставь бога смеяться». 

24 октября в 19.00 публика снова увидит страсти в старинном духе «Ведьма» в режиссуре Джиллинджера – историю о том, на что способна женщина, когда задеты ее чувства. 

25 октября в 19.00 зрители смогут насладиться пластической постановкой комедии Гоголя «Женитьба» в постановке Сергея Землянского. У спектакля 8 номинаций «Ночи лицедеев»! 

26 октября в 19.00 публику Лиепайского театра ждет лирическая комедия «Платонов и его женщины» по пьесе Антона Чехова в постановке Джиллинджера. 

Выставки:
Выставок в Лиепае, как всегда, много – в музее, галереях, библиотеках. В Лиепайском музее открыта ежегодная выставка визуального искусства лиепайских художников, скульпторов и других мастеров. Представлено 70 работ 58 авторов, экспозиция разнопланова и очень хороша. Подробно обо всех выставках – на www.liepajaskultura.lv.

Обо всех событиях культурной жизни Лиепаи вы узнаете на сайте Управления культуры Лиепаи www.liepajaskultura.lv в разделе «Календарь». 

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