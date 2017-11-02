Мероприятия с 2 по 9 ноября

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Ключевые слова новости культуры

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. «Все билеты проданы» поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40. 

В этой передаче директор Лиепайского театра Херберт Лаукштейнс расскажет постановке «Да здравствует богема!», премьера которой состоится 11 ноября. 

2 ноября:
В 18.00 в концертном зале «Lielais dzintars» продолжатся концерты третьего тура VII Международного конкурса пианистов имени Яниса Витолса. Конкурсанты выступают в сопровождении Лиепайского симфонического оркестра под управлением дирижера Гинтараса Ринкявичуса. 

3 ноября:
В 18.40 в большом зале Лиепайского дома латышского общества будет гостить юмористическое шоу «Лучший мальчишник».

В 19.00 в камерном зале Лиепайского дома латышского общества покажут вторую часть документальной рок-трилогии «70-е. Блеск и нищета».

В 19.00 в концертном зале «Lielais dzintars» прозвучит заключительный концерт третьего тура VII Международного конкурса пианистов имени Яниса Витолса. Конкурсанты выступают в сопровождении Лиепайского симфонического оркестра под управлением дирижера Гинтараса Ринкявичуса.

4 ноября:
В 17.00 в Лиепайском доме латышского общества прозвучит концерт «Каждый год – как один день» в честь пятого дня рождения ансамбля «Šokolade». Коллег поздравят и другие лиепайские вокальные коллективы.

В 18.00 в концертном зале «Lielais dzintars» состоится большой концерт в честь второго дня рождения «Большого янтаря». Выступит октет «Scharoun Ensemble» Берлинского филармонического оркестра, в программе – произведения Моцарта, Бетховена, современного немецкого композитора Йорга Виргмана и премьерное исполнение произведения латвийского композитора Платона Буравицкого «Injector. Впрыск. Sprausla».

В 18.00 в Зале Хика отеля Promenade в рамках цикла концертов «Зажги свет» выступит «Sinfonietta Rīga» с программой «Песня без слов». 

5 ноября:
В 14.00 в Лиепайском доме латышского общества будет гостить цирковой коллектив «Argo» из украинского Мариуполя с шоу «Приключения Анны и Эльзы в Королевстве сказок».

В 18.00 в Лиепайской церкви Святого Павла на Куршу 19 пройдет концерт датского трубача Йенса Эмила Холма и воспитанников Лиепайской средней школы музыки, искусства и дизайна. Вход – бесплатный. 

7, 8 и 9 ноября
В 10.00, 11.30 и 13.00 в концертном зале «Lielais dzintars» прозвучат концерты для детей и молодежи «Секреты творения с древности до наших дней». Струнный квартет Лиепайского симфонического оркестра и солист, рассказчик концерта и кларнетист Эгил Шеферс расскажут о музыке разных эпох – от средневековья до би-бопа. 

9 ноября:
В 18.00 в концертном зале «Lielais dzintars» состоится концерт в честь 95-й годовщины Лиепайского музыкального училища имени Эмила Мелнгайлиса. 

Новости Лиепайского театра

2 ноября в 19.00 Лиепайский театр покажет великолепный спектакль по пьесе Александра Островского «Портреты. Волки и овцы» в режиссуре Виестура Мейкшанса. Череда портретов героев, каждый – отдельный спектакль. Действие сопровождается субтитрами на русском языке! 

6 ноября в 19.00 публику Лиепайского театра ждет прекрасная музыкальная постановка гоголевской комедии «Женитьба» в режиссуре Сергея Землянского. У спектакля 8 номинаций «Ночи лицедеев»! 

11 и 12 ноября в 18.00 в Лиепайском театре состоится премьера спектакля «Да здравствует богема!» в постановке Валдиса Луриньша. Публика сможет вернуться в прошлое и увидеть жизнь творческих людей Латвии в 60-70-80-е годы прошлого века.

Выставки:
Выставок в Лиепае, как всегда, много – в музее, галереях, библиотеках. В Лиепайском музее увидите ежегодную выставку визуального искусства лиепайских художников, скульпторов и других мастеров и необычную фотовыставку литовского мастера Валдотаса Янулиса «Хранилище воспоминаний». Подробно обо всех выставках – на www.liepajaskultura.lv.

Обо всех событиях культурной жизни Лиепаи вы узнаете на сайте Управления культуры Лиепаи www.liepajaskultura.lv в разделе «Календарь». 

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