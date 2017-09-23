Мероприятия с 21 по 28 сентября

Ключевые слова новости культуры

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. "Все билеты проданы" поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40.

В этой передаче руководитель компании "Art Forte" Юлия Лочмеле расскажет о спектаклях, которые "Золотая маска" привезет в Лиепаю.