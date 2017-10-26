Мероприятия с 26 октября по 2 ноября

Ключевые слова новости культуры

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. «Все билеты проданы» поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40.

В этой передаче художественный руководитель концертного зала «Lielais dzintars» Байба Барткевича расскажет о праздновании второго дня рождения «Большого янтаря».

26 октября:

В 19.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра будет гостить стенд-ап комедия «Мачо», тест на мужественность в двух частях.

В 19.00 в Камерном зале «Lielais dzintars» прозвучит акустический концерт Мика Дукурса «Home».

В 22.00 в клубе Fontaine palace в рамках мероприятия Liepāia Rock City выступит рок-команда Vtorov band. Вход бесплатный.

27 октября:

В 19.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра будет гостить эксцентричная комедия «Игра на вылет» с народной актрисой России Ларисой Удовиченко в главной роли.

В 22.00 в «Kursas putni» на Бривземниека 28 выступит джазовое трио певицы и автора песен Лореты Медне.

В 23.00 в клубе Fontaine palace состоится концерт-презентация нового альбома латвийской funk-группы FunCOOLio.

28 октября:

В 17.00 в Лиепайском доме латышского общества выступят курземские коллективы народных танцев с концертом «Осень пришла во двор».

В 18.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра прозвучит концерт «Ты и я» в честь 60-летия Хария Зариньша и 30-летия Атиса Иевиньша. К ним присоединятся известные латвийские певцы – такие, как Айя Андреева, Антра Стафецка и другие.

В 19.00 в Камерном зале «Lielais dzintars» выступит прекрасная группа «Пятеро в Америке» с произведениями Джона Кейджа и других американских композиторов. Многое прозвучит впервые в Латвии.

В 22.00 в клубе Fontaine palace свой новый альбом представит латвийская рок-команда Nova Koma.

В 22.00 в клубе Big7 выступит группа Musiqq.

29 октября:

В 15.00 в концертном зале «Lielais dzintars» прозвучит концерт «Хор. INTIS. 30», в честь юбилея прекрасного смешанного хорового коллектива.

1 и 2 ноября

В 18.00 в концертном зале «Lielais dzintars» будут звучать концерты третьего тура VII Международного конкурса пианистов имени Яниса Витолса.

3 ноября в 19.00 в концертном зале «Lielais dzintars» прозвучит заключительный концерт третьего тура VII Международного конкурса пианистов имени Яниса Витолса.

Новости Лиепайского театра.

26 октября в 19.00 публику Лиепайского театра ждет лирическая комедия «Платонов и его женщины» по пьесе Антона Чехова в постановке Джиллинджера. Чеховские герои перенеслись из России конца 19-го века в Америку середины 20-го века; они маются от скуки, но – после долгого отсутствия возвращается Платонов с женой, и начинают бушевать страсти.

28 октября в 18.00 Лиепайский театр покажет комедию «Двое голых мужчин» в постановке Джиллинджера. Преуспевающий парижский адвокат и его помощник не могут понять, как они оказались голыми в одной постели!..

29 октября в 19.00 Лиепайский театр пригласит на великолепный спектакль «Гедда Габлер» Генрика Ибсена в режиссуре Лауры Гроза-Кибере. Гедда – генеральская дочь, новобрачная. Она разрушает и уничтожает жизни всех, кто оказался рядом с ней. И себя в том числе.

31 октября в 19.00 в последний раз на сцене Лиепайского театра состоится пикантная аварийная посадка «Boeing, Boeing!». У холостяка Бернара – три невесты! Они стюардессы авиакомпаний разных стран. И тут меняется график полетов...

1 ноября в 19.00 на сцене Лиепайского театра – «Фотография 51» Лауры Гроза-Кибере. Розалинд Франклин посвятила жизнь открытию двойной структуры ДНК. Человеческая и производственная и драма об амбициях, целеустремленности, одиночестве и конкуренции в научной среде.

2 ноября в 19.00 Лиепайский театр покажет великолепный спектакль по пьесе Александра Островского «Портреты. Волки и овцы» в режиссуре Виестура Мейкшанса. Череда портретов героев, каждый – отдельный спектакль. Действие сопровождается субтитрами на русском языке!

Выставки:

Выставок в Лиепае, как всегда, много – в музее, галереях, библиотеках. В Лиепайском музее открыта ежегодная выставка визуального искусства лиепайских художников, скульпторов и других мастеров. Подробно обо всех выставках – на www.liepajaskultura.lv.

Обо всех событиях культурной жизни Лиепаи вы узнаете на сайте Управления культуры Лиепаи www.liepajaskultura.lv в разделе «Календарь».