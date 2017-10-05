Мероприятия с 5 по 12 октября

Ключевые слова новости культуры

Слушайте передачу ТOP-radio Kurzeme «Все билеты проданы!» здесь. Каждый четверг – новая передача о самых важных культурных и развлекательных мероприятиях. "Все билеты проданы" поддерживает Управление культуры Лиепаи. На ТOP-radio Kurzeme передача «Все билеты проданы» звучит по четвергам в 11.40.

В этой передаче директор Лиепайского театра Херберт Лаукштейнс расскажет о предстоящей 7 октября премьере "Гедды Габлер" Генрика Ибсена. 5 октября в 19.00 в центре культуры Wiktorija на улице Грауду выступит трио рок-музыкантов из Польши Lastryko и лиепайский инструментальный квартет Illa.

7 октября в 10.00 в Лиепайском доме латышского общества начнутся международные соревнования по спортивным танцам «Vēju Ritmi 2017».

10 октября:

В 17.30 в Лиепайском музее на проспекте Курмаяс в честь Международного дня каши будет ужин в древнелатышском стиле с кашей в главной роли.

В 19.00 в Зале роз Лиепайского Олимпийского центра выступят популярные «кролики» -- украинские юмористы Владимир Данилец и Владимир Моисеенко.

12 октября в 19.00 Валмиерская киностудия покажет в Зале роз Олимпийского детское представление «История игрушек».

13 октября:

В 19.00 в Зале роз Олимпийского выступит группа «Keksi» с концертом в честь своего 20-летнего юбилея.

В 19.00 в концертном зале «Lielais dzintars» с концертом «Серебряная свадьба» будет гостить группа «Labvēlīgais Tips».

Новости Лиепайского театра

7 и 8 октября в 18.00 Лиепайский театр пригласит публику на премьеру постановки «Гедда Габлер» по пьесе Генрика Ибсена в постановке режиссера Лауры Гроза-Кибере. Гедда – генеральская дочь, новобрачная. Она умудряется разрушить и уничтожить жизни всех, кто оказался рядом с ней. И себя в том числе.

Лучшие спектакли российского театрального фестиваля «Золотая маска» снова в Лиепае! 11 октября в 19.00 «Балет Москва» покажет в Лиепайском театре «Кафе «Идиот»» -- один из самых впечатляющих образцов современного танцевального искусства России. Знаменитый хореограф Александр Пепеляев не стремится пересказать великий роман Достоевского языком тела, он погружает зрителя в мысли и чувства, которые возникают при чтении романа.

14 октября в 19.00 Московский театр имени Маяковского в рамках «Золотой маски» привезет в Лиепайский театр «Русский роман», где главную роль – Софьи Андреевны Толстой – исполняет Евгения Симонова. Это своеобразная семейная сага, соединение биографии и творчества Льва Толстого, вариации на тему «Анны Карениной», где Толстой автор не только литературного шедевра, но и драмы собственной семьи.

Выставки: их в Лиепае, как всегда, много – в музее, галереях, библиотеках. В Лиепайском музее открылась выставка мастеров прикладного искусства студии Kursa «Прогулка в Лиепае», а 7 октября в 17.00 откроется персональная выставка Айгара Хибнера «Личности». В Лиепайском доме латышского общества открылась выставка янтарных украшений мастеров студии «Zitars» Вайры и Мариса Вигелисов и фотопейзажей Лиги Эвалдсоне. Подробно обо всех выставках – на www.liepajaskultura.lv.

Обо всех событиях культурной жизни Лиепаи можно узнать на сайте Управления культуры Лиепаи www.liepajaskultura.lv в разделе «Календарь».