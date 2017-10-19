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Место пустым не останется

Ключевые слова конкурс | пенсионеры

Творческий конкурс сениоров "Годы – не препятствие" завершился. Прошло 10 лет, и его организатор Астрида Вердиня решила – эта работа выполнена. Однако она обещает, что место пустым не останется и у творческих сениоров Лиепаи будут другие возможности проявить себя.

В среду днем концерт открыл саксофонист Имант Мекис, лауреат конкурса 2011 года, и публика сразу же была готова к ликованию. Всего на концерте выступили 35 участников с парой десятков разных выступлений. Их с радостью восприняли отзывчивые зрители, в основном – постоянные посетители этого мероприятия. Когда Андрис Кристонс и Эдмунд Талалас выступили с песней "Янова трава", публика им подпевала.

Девять лет осенью сениоры из Лиепаи и окрестных краев собирались в Лиепайском доме латышского общества, чтобы продемонстрировать свои умения в пении, танцах, сочинении, чтении, музицировании. В этот, десятый, раз концерт проходил иначе. На сцену один за другим поднимались те, кого в пошедшие годы жюри признало лучшими в разных номинациях.

"Десять лет прошло, как один год", – эмоционально сказал долголетний ведущий мероприятия, актер Янис Дрейблатс. В этот раз он предложил смотреть, слушать и радоваться без конкуренции.

За эти годы в рамках конкурса "Годы – не препятствие" на сцену поднялись в общей сложности 187 участников – талантливых, увлеченных, смелых людей, – сказала руководитель Лиепайского общества пенсионеров А.Вердиня. "К сожалению, жизнь вносит свои коррективы, мы становимся все старше…" – сказала она. Поэтому, прежде чем начать концерт, все присутствующие – как всегда полный зал – минутой молчания почтили память тех участников конкурса, которые покинули наш мир.

"Это прощание, – сказала А.Вердиня. – Но пустым это место не останется!" Поэтому она предложила, чтобы все, у кого есть идеи о том, как можно было бы действовать на этом поприще дальше, приходили и делились ими. "Вы ведь все знаете, где меня можно найти!" – сказала она.

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