В субботу в 10 часов на Центральном рынке будут отмечать день Мартиньша. Наряду с привычной пестротой торговцев и ассортимента товаров, будет и базарчик творческих работ детей в павильоне. У входа в мясной павильон будет находиться детская творческая мастерская, где вместе с ряжеными можно будет изготавливать разные праздничные украшения из природных материалов. А сам хозяин Мартиньш вместе со своей хозяйкой будет искать на Центральном рынке самую тяжелую тыкву. Можно будет также посмотреть на пять бравых петухов, которые будут кичиться своими красивыми хвостами.
Отметят день Мартиньша 09.11.2017
Ключевые слова день мартиньша
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