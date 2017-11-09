Отметят день Мартиньша

Ключевые слова день мартиньша

В субботу в 10 часов на Центральном рынке будут отмечать день Мартиньша. Наряду с привычной пестротой торговцев и ассортимента товаров, будет и базарчик творческих работ детей в павильоне. У входа в мясной павильон будет находиться детская творческая мастерская, где вместе с ряжеными можно будет изготавливать разные праздничные украшения из природных материалов. А сам хозяин Мартиньш вместе со своей хозяйкой будет искать на Центральном рынке самую тяжелую тыкву. Можно будет также посмотреть на пять бравых петухов, которые будут кичиться своими красивыми хвостами.

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